Renunció a su trabajo, fundó su propia empresa y hoy vende cerámicos en toda la región

Este año, Patagonia Cerámicos cumplió diez años desde que abrió sus puertas por primera vez, un recorrido construido con esfuerzo, trabajo y amor. Detrás de esta joven empresa, hay una familia con más de 25 años de experiencia y una larga trayectoria por delante.

La historia de Patagonia Cerámicos comenzó en 2015, cuando Ricardo Ancao, su fundador, tomó la decisión que cambiaría su vida: renunció a su empleo en una fábrica para empezar a escribir su propio camino.

"Yo ese formato no lo quería para mi vida, necesitaba algo más. Un día me cansé y decidí abrirme mi propio negocio para dar trabajo a la gente que yo quería y la gente que me acompañaba”, relató.

La empresa encontró el lugar para sentar las bases en el local de Mariano Moreno al 800, de Cipolletti. El apoyo de Cerámica Lourdes, que les facilitó el envío de camiones con productos, fue el impulso inicial que necesitaban para empezar de cero con el proyecto.

Sin embargo, Ricardo no estuvo solo en la construcción del negocio, que pronto se transformó en una verdadera empresa familiar. Su padre, Isaac Ancao, fue gerente de ventas en una reconocida firma del rubro en la región y no dudó en sumarse al proyecto.

A pesar de que hoy la mayor parte de las tareas recaen en Ricardo, padre e hijo trabajan codo a codo, sumando la experiencia de ambos. “Nosotros nos criamos entre cerámicos. Desde que nací, en 1982, fue con un cerámico abajo del brazo”, aseguró Ricardo con orgullo.

Cipolletti, la ciudad que le dio todo

El empresario destacó su profundo vínculo con la ciudad que lo vio nacer y crecer, tanto en lo personal como en lo profesional.

“Cipolletti me ha dado todo: familia, hijos, trabajo”, reconoció y agregó que en el marco del 122° aniversario de la ciudad, no puede evitar pensar en lo agradecido que se siente con los vecinos que lo eligen año tras año.

“Nunca tuve necesidad de irme a otra ciudad”, manifestó, al tiempo que remarcó su gratitud hacia las localidades del Alto Valle y alrededores, donde también cuentan con una sólida base de clientes, tanto en venta mayorista como minorista.

El secreto del éxito

Con el crecimiento de la empresa, nunca perdieron de vista su objetivo principal: ofrecer un servicio de calidad.

“Muchos venden cerámicos, pero nuestra diferencia es que somos un negocio familiar, vendemos buenos productos y brindamos atención personalizada. En el mercado hay un montón de variedad, pero también es importante lograr entregas rápidas y, sobre todo, dar una buena atención”, explicó Ricardo sobre cómo, en apenas una década, lograron posicionarse como referentes en la región.

“Más que clientes, acá hacemos amigos”, reconoció y aseguró la importancia de mantener un buen vínculo y acompañar a los compradores en la elección de los productos. “Buscamos ayudarlos a combinar los cerámicos y lograr la armonía y la tranquilidad del hogar pero respetando los gustos”, afirmó.

Además, Ricardo remarcó que siempre buscan trabajar con marcas reconocidas, que les brinden seguridad tanto a ellos como a sus clientes. Hoy cuentan con más de 20 proveedores seleccionados, nacionales e internacionales, lo que les permite ofrecer una amplia variedad y garantizar calidad para todos los gustos y bolsillos.

Actualmente, el staff está compuesto por siete integrantes, que trabajan con mucho compromiso y dedicación. Además, cuentan con un showroom pensado para inspirar a clientes particulares, arquitectos y constructoras que buscan soluciones prácticas y estéticas.

“Tenemos productos económicos, por ejemplo el 43x43 arranca en $10.000 el metro cuadrado. Nos acomodamos a lo que el cliente y su presupuesto necesiten: desde lo más barato hasta lo más caro; desde las placas pequeñas hasta las más grandes del mercado”, señaló.

En cuanto a los métodos de pago, Ricardo señaló que en el último tiempo notaron la falta de efectivo en la calle, por lo que decidieron volver a ofrecer 6 cuotas sin interés y 12 cuotas fijas con tarjetas bancarizadas. Además, brindan entre un 15% y un 20% de descuento para quienes eligen abonar al contado en efectivo.

Apostar al país

Desde el primer día en que emprendió este proyecto, todos le preguntaban: “¿Cómo vas a arrancar con la crisis que hay?”. Hoy, diez años después, la pregunta sigue siendo la misma: “¿Cómo llevas la crisis?”.

Sin embargo, a pesar de las adversidades, Ricardo nunca se dio por vencido. “Tratar de crecer año a año en este país, para el emprendedor o el empresario, a veces se hace muy difícil”, aceptó.

"Yo siempre apuesto al país, Argentina es un país de oportunidades y hay que aprovecharlas. El tren pasa una vez y hay que subirse”, expresó el empresario.

A sus 43 años, destacó el gran apoyo que ha sido su familia en este camino y compartió el consejo que suele darle a sus tres hijos: “Yo les digo que hay que jugársela en la vida y que todo lo que se hace con amor va a salir bien. Donde te lleve tu corazón hay que apostar ahí. Hay que tener ganas, fuerza de trabajo y sobre todo amor”.