Quejas por el mal estado de la Avenida del Trabajador

Las lluvias la dejaron la principal calle del poblado llena de grandes baches, pozos y lagunas. Vecinos dicen que la arreglaron anteriormente, pero no fue suficiente.

En particular, los automovilistas que se van y vuelven entre el pueblo y la ciudad de Neuquén capital eligen casi obligadamente la Avenida del Trabajador, por la que circulan además los camiones con la fruta que se produce en las chacras perlenses y los colectivos que vinculan con la urbe neuquina.

A lo largo de la arteria, es posible observar enormes baches, pozos y hasta charcas o lagunas por el agua acumulada de las precipitaciones o por el continuo fluir de aguas de origen incierto en las zonas más elevadas de Las Perlas.

Hasta se habla de la existencia de un superbache, por fortuna seco, pero de tamaño tal que resulta imposible de sortear por los automóviles, al punto que se tienen que pasar a la mano de circulación contraria para evitarlo, con todo el riesgo que la maniobra implica.

Los vecinos sostienen que la máquina vial que estuvo trabajando en la mejora de la traza no pudo repararla convenientemente y se mostraron extrañados que, además de ripio, se rellenara la superficie con una suerte de escombros, cuya presencia ha complicado todo más que ayudar convenientemente.

A todas luces, sería necesario un mantenimiento más intensivo de la avenida ya que lo necesitan los conductores que a diario la utilizan en sus desplazamientos. Pero también por el hecho de que la empresa de ómnibus podría interrumpir el servicio, como se ha hecho en el pasado, por el mal estado de la arteria que utilizan las unidades.

En Las Perlas, se considera que el poco mantenimiento de calles podría tener relación con reducciones de gastos en el Municipio de Cipolletti, pues se conoce que las cuentas locales no están pasando su mejor momento y enviar máquinas y materiales sale caro.

Calles rotas por la lluvia 3.jpeg

Demorar mucho o soportar baches

Del lado de Neuquén, salvo si se transita todo a lo largo de la calle Futaleufú, que tiene un mantenimiento más adecuado, aunque no óptimo, los perlenses que toman el desvío por calle Esquel, a la altura del EPAS, y luego transitan por San Julián y San Ignacio, lo tienen más complicado. El estado de la traza, que se conoce como La Castellana, no es bueno. Y hacer todo por Futaleufú vuelve a los desplazamientos más largos, varios kilómetros más. Es un dilema, pero para quienes no quieren arriesgar sus autos, la única opción es la vía más extensa y que lleva a demorar más tiempo. Lamentablemente, ir y venir desde Las Perlas sigue teniendo sus complicaciones, que las lluvias agravan.