Proponen destacar el gesto de Leticia Restuccia, la docente que donó todo al hospital de Cipolletti

Legisladores de Cambia Río Negro presentaron un proyecto para reconocer a la vecina que tuvo el gesto de desprendimiento. Consideraron que "es un deber moral" aprobarlo.

Leticia Restuccia, una Maestra con todas las letras. Le dejó todo su patrimonio a la Cooperadora del Hospital.

Presentaron un proyecto para que la Legislatura rionegrina declarar de interés cultural, educativo y social la vida y obra de Leticia Restuccia , la docente que antes de morir donó todo su patrimonio a la Cooperadora del hospital Pedro Moguillansky de Cipolletti, que colabora con la institución médica .

La propuesta la elevaron Gabriela Picotti, Patricia Mc Kidd, Santiago Ibarrolaza y Claudio Doctorovich, del bloque Cambia Río Negro , busca destacar la trayectoria educativa de Restuccia, como también su gesto de “ desprendimiento absoluto” por haber cedido todos sus bienes materiales -se estimaba que alcanzaba un valor económico notable- al establecimiento sanitario público. Consideraron que la aprobación de la declaración “es un deber moral de este cuerpo legislativo”.

El reconocimiento era uno de los anhelos esbozados por los integrantes de la Comisión Directiva de la Cooperadora, como también que el municipio la distinga como Ciudadana Ilustre.

Generosidad en tiempos de individualismo

La iniciativa parlamentaria pondera entre sus fundamentos la generosidad de la docente, en contraste con los “tiempos donde el individualismo suele primar”, como también elogiaron el aporte a la educación que desplegó a lo largo de los años.

“Dedicó su vida a la docencia, pero no fue solo una educadora de aula; fue una ´maestra´ en el sentido más íntegro de la palabra. Su bajo perfil y reserva contrastaban con la profundidad de su impacto, evidenciado en que sus propios ex alumnos acudieron años después a adquirir sus obras para preservar su memoria”, resaltaron.

Evocaron que “su paso por las aulas no fue una mera transmisión de conocimientos, sino un ejercicio de sensibilidad y compromiso”.

“Para ella, la educación era la herramienta de transformación social por excelencia”, de allí que el proyecto apunte también a “honrar esa visión de mundo donde la formación académica y la formación humana son inseparables”, dado que ella fue “una maestra que ayudó de manera silenciosa, que construyó una red de afecto que perdura más allá del tiempo escolar y que educó con el ejemplo hasta su último aliento”.

Una vida de entrega, pérdidas y amor al prójimo

El texto legislativo hace hincapié en la historia personal de Leticia, “marcada por la entrega y la pérdida”. Expresa en este sentido que “cuidó de sus padres y de su hermano hasta el final, enfrentando una sucesión de tragedias familiares que la dejaron en una profunda soledad física”.

“Sin embargo -agrega- en lugar de cerrarse en el dolor, Leticia tuvo la lucidez y el coraje de convertir esa soledad en una maternidad social. Al no tener hijos propios, decidió ´adoptar´ a la niñez de Cipolletti, destinando el patrimonio de toda una vida de trabajo familiar a proteger a los más vulnerables”.

E.C.P HOSPITAL (1).JPG El Gobierno Provincial anunció la inversión en equipamientos médicos para los hospitales a través del bono VMOS. Estefania Petrella

Poniendo en alto esos valores, Restuccia decidió donar su patrimonio “fruto de años de esfuerzo y trabajo”, a la Cooperadora del hospital, “una de las principales entidades de bien público de su ciudad, demostrando una confianza profunda en las instituciones locales y un compromiso inquebrantable con el prójimo”, sostienen los legisladores.

El legado de la docente se acentuó en el área de atención de la niñez y las madres que acuden a la institución, lo que reveló “una profunda visión de futuro”.

“Al proteger el inicio de la vida y el cuidado de las infancias, su herencia se transforma en una inversión social a largo plazo. No es una donación genérica; es un acto político y humano de protección a los sectores más vulnerables de la sociedad”, subrayaron.