Pesar por la muerte de un querido periodista que trabajó en las radios más importantes de la región

Con más de 60 años de trayectoria, fue reconocido por la legislatura de Río Negro. Recorrió varias emisoras, entre ellas, LU19.

El periodismo en general y el ambiente deportivo en particular despidió hoy a un reconocido y querido periodista rionegrino luego de que se diera a conocer su muerte este martes 19 de agosto. Se trata de Norberto Pereyra , de extensa trayectoria en medios de toda la provincia y que trabajó en las emisoras más importantes del Alto Valle y en LU19 de Cipolletti .

Sus primeros pasos en el periodismo fueron en el Alto Valle , pero sin dudas, su gran legado quedó marcado a sangre en la comarca de Viedma-Patagones. Allí siempre respaldó y fue un gran defensor de lo que es hoy el Deportivo Viedma, el club rionegrino que nació en 2009 con la fusión de tres clubes (Club San Martín, Sol de Mayo y Villa Congreso) y que milita en el básquet de segunda división del país hace varios años.

Norberto Segundo Pereyra nació el 4 de junio del año 1940 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), cursó sus estudios de nivel primario y secundario entre las ciudades de Buenos Aires y Mar del Plata. Una vez finalizados, comenzó a gestionar para el ingreso a la universidad pero se pospuso ya que tuvo que ingresar al servicio militar obligatorio, que tuvo como sede el Regimiento 4 de Caballería “Coraceros General Lavalle” en San Martín de los Andes, Neuquén.

Su recorrido

En el año 1963, una vez finalizado el cumplimiento del servicio militar y de haber realizado cinco meses de capacitación microfónica, Pereyra integró el plantel de locutores LU 18 Radio El Valle, siendo esta la primera radio que el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) autorizó en la ciudad de General Roca, en el Alto Valle rionegrino, aportando con su profesionalismo, también a las emisoras LU 19 Radio La Voz del Comahue de Cipolletti, LU 16 Radio Río Negro de Villa Regina.

En 1971, el locutor radial se radicó en la ciudad de Viedma con motivo de una oferta laboral en un área distinta, de este modo se incorporó a LU 15 Radio Viedma en donde por años cubrió el quehacer tanto de la capital rionegrina como así también de la vecina Carmen de Patagones.

norberto pereyra

Pereyra, además, se desempeñó paralelamente en Deportes, en la siempre recordada Tribuna Deportiva, compartiendo jornadas laborales junto Gabriel Martínez, Hugo Raúl Demicheli, Fedor y Rubén Ieracitano, Mario Alcides Biagetti y Juan Carlos Blanco.

También intervino como periodista en distintas emisoras del país como LR3 Radio Belgrano, LS4 Radio Splendid, LS5 Radio Rivadavia, Radio Mitre, LU2 Radio Bahía Blanca, FM10 de Pedro Luro y otras. En sus últimos años se desempeñó en Frecuencia VYP 90.1 conduciendo “Deportes al Mediodía y Algo Más”.

Reconocimiento en la legislatura

En reconocimiento a su trayectoria, en 2023, los entonces legisladores Marcelo Szczygol y Facundo López de Juntos Somos Río Negro, presentaron la propuesta de declarar de “interés social, cultural y periodístico, la trayectoria radial del Señor Norberto Segundo Pereyra" luego de cumplir 60 años como profesional, cuyo inicio fue el 19 de octubre del año 1963.