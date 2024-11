Otra vez un camión quedó atascado en el puente ferroviario

El último choque contra el puente protagonizado por un camión ocurrió hace menos de un mes. "El puente está bajo, por debajo de las medidas reglamentarias y como desde Tránsito no me permitieron continuar por Circunvalación y me enviaron hacia allí, dije ‘voy a probar’ porque no tenía opciones para llegar a Neuquén, que era el destino a donde llevaba la mercadería”, explicó por ese entonces Nicolás, el camionero que había sido el último en chocar contra el puente ferroviario