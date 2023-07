Ola de robos: comerciantes y vecinos reclamaron seguridad

La marcha estaba prevista para el próximo viernes, pero finalmente se anticipó la convocatoria a través de las redes sociales, buscando alcanzar el mayor número posible de participantes y sensibilizar a la sociedad. La movilización no fue tan numerosa como se esperaba, pero reunió a unas 100 personas y permitió a los organizadores reunirse con autoridades de la Policía y el Ministerio Público.

Tras la manifestación, se espera una reunión con autoridades de Seguridad de la Provincia durante la próxima semana, pero desde el gobierno no lo confirmaron aún.

marcha seguridad muni.jpg

La comerciante María Paz Montelpare, quien ha asumido el rol de difusión de la iniciativa, expresó su alarma por el aumento de los robos, especialmente en el centro de la ciudad. Y criticó que, en contraposición, la Comisaría Cuarta, con jurisdicción en la zona, solo hay dos patrulleros y 12 policías de calle, cantidad más que insuficiente para la extensa jurisdicción urbana y rural que deben cubrir los efectivos.

Con este panorama, planteó la necesidad de un mayor compromiso del Municipio y de la Justicia, aunque se mostró consciente que la actual legislación y los procedimientos judiciales en vigencia no ayudan a la lucha contra el delito, al contrario, de algún modo facilitan su accionar. Precisó que entre que se concreta una denuncia y el momento en que se puede aplicar el rigor de la ley a quienes delinquen pueden pasar un promedio de más de 260 días, tiempo suficiente para que se puedan cometer más delitos.

Sostuvo que prácticamente no hay comercio y no hay familia que no hayan sido afectados por el accionar delictivo y dijo que se necesitan más recursos humanos y económicos para el trabajo de la Policía, más celeridad en la labor de jueces y fiscales, más espacio en las cárceles, acortar los pasos para la prisión preventiva de delincuentes y procurar los medios para que los menores implicados en crímenes paguen por sus fechorías.

Por último, resaltó que mucha gente debe dejar solamente de quejarse en las redes y asumir el compromiso de denunciar y de salir a la calles a reclamar.