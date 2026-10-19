Impulsan en la Legislatura provincial un reconocimiento al ex intendente Jorge Ocampos, fallecido en 2021

El destacado político local y provincial Jorge Ocampos falleció en 2021, a los 72 años de edad. Fue un periodista que no calló durante la dictadura y en democracia bregó y militó por sus ideales. Ahora, se proyecta hacerle un reconocimiento público.

El destacado político local y provincial Jorge Ocampos falleció en 2021, a los 72 años de edad. Fue un periodista que no calló durante la dictadura y en democracia bregó y militó por sus ideales. Ahora, se proyecta hacerle un reconocimiento público.

Un reconocimiento a la figura de de Jorge Ocampos , ex intendente de Cipolletti, ya fallecido, se encuentra en tratamiento en la Legislatura provincial, por iniciativa del bloque de la Coalición Cívica ARI-Cambiemos. La póstuma distinción se le tributaría al destacado político por su relevante trayectoria pública y su permanente compromiso con la democracia y las instituciones republicanas.

El homenaje a Ocampos está contenido en un proyecto de ley que firman los cuatro legisladores de la bancada, esto es, Fernando Frugoni, Javier Acevedo, Daniela Agostino y Roberta Scavo.

La iniciativa busca hacer justicia hacia una personalidad que cumplió un trascendente papel en los inicios del actual período democrático abierto en 1983 y que luego prosiguió su militancia política con igual pasión e intensidad durante años, hasta prácticamente los días finales de su vida.

Se encuentra en trámite un proyecto de ley en reconocimiento de Jorge Ocampos, ex intendente de Cipolletti, diputado nacional y legislador provincial de Río Negro.

Jorge Ocampos nació el 30 de abril de 1948, en la localidad de General Conesa, provincia de Río Negro, y falleció en Cipolletti, el 12 de marzo de 2021, a los 72 años de edad, acompañado por sus afectos más personales: sus hijos Laura Mariana y Santiago, y sus nietas Daiana, Valentina, Ariadna y Dulce María.

Reconocimiento al compromiso

A lo largo de su vida, Ocampos "fue docente, periodista, militante de la UCR y de la Coalición Cívica-ARI, de la cual fue presidente del bloque durante el período 2015-2019. Fue un apasionado de la política, calentón y discutidor, pero nada dañó sus virtudes de hombre honorable, honesto. Amigo leal, sincero y buen tipo, conocido como "el Morsa", fue un futbolero fanático del Club Boca Juniors y del Club Atlético Cipolletti", se indica en el proyecto de reconocimiento.

Por ello, la propuesta procura que se otorgue "el reconocimiento póstumo al señor Jorge Armando Ocampos, en los términos del artículo 11 de la ley A Nº4508, conforme al nuevo texto establecido por la ley Nº5812, por su destacada trayectoria periodística, política y social, su compromiso con la democracia y su labor al servicio de la comunidad rionegrina en los ámbitos municipal, provincial y nacional".

En los fundamentos de la iniciativa, se recuerda que Jorge Ocampos "fue periodista en LU19 'La Voz del Comahue' y en el diario Río Negro, en Cipolletti, en años en los que el ejercicio de este oficio constituía un desafío", en referencia a los crueles tiempos de la última dictadura militar.

Intendente en la democracia

"Con el regreso de la democracia en 1983, se dedicó de lleno a la función pública desde que fue designado secretario de Prensa durante la gestión del gobernador Osvaldo Álvarez Guerrero. En 1990, estuvo al frente del Ministerio de Gobierno rionegrino. También ejerció la presidencia de Canal 10 de Río Negro y, en 1991, fue elegido intendente de Cipolletti en representación de la UCR, cargo que desempeñó hasta diciembre de 1995", se puntualiza.

Durante su gestión municipal, "dejó realizaciones que continúan al servicio de la comunidad. Entre ellas se destacan la conformación y jerarquización del Centro Integral de la Tercera Edad (CITE), uno de los programas sociales más relevantes del Municipio, y la concesión de una vivienda del ferrocarril al Centro de Escritores 'Ingeniero César Cipolletti', donde se creó la Casa del Escritor como espacio cultural".

En el proyecto, se recuerda que "al concluir su mandato como intendente, asumió como diputado nacional por Río Negro, integrando el bloque de la Unión Cívica Radical entre el 10 de diciembre de 1995 y el 9 de diciembre de 1999. Su trayectoria expresó un compromiso con la democracia, la defensa de las instituciones y el debate de las políticas públicas".

Diputado nacional y legislador

Con posterioridad, "fue secretario de Coordinación Operativa de la Cámara de Diputados de la Nación. Su designación fue aprobada el 5 de diciembre de 2001 y ejerció esa responsabilidad hasta diciembre de 2011. El 10 de diciembre de 2013 asumió como legislador provincial por la Coalición Cívica ARI, en reemplazo de Magdalena Odarda, quien resultó electa como senadora de la Nación, Completó aquel mandato y fue reelegido para el período 2015-2019, durante el cual presidió el bloque de la Alianza Frente Progresista por la Igualdad y la República, que posteriormente adoptó la denominación Coalición Cívica ARI-Cambiemos".

Se resalta que el paso de Jorge Ocampos por la Legislatura de Río Negro "se caracterizó por una agenda centrada en la reactivación y extensión del Tren del Valle y el transporte público, el control de la gestión estatal, la defensa ambiental, la salud y la educación. Estas preocupaciones reflejaron su vínculo con las necesidades de los vecinos y su compromiso con el desarrollo provincial".

Vecino y labor cumplida

Su deceso hace cinco años, tras afrontar una larga enfermedad, causó hondo pesar entre quienes lo conocían y apreciaban por su don de gentes y por su labor cumplida como hombre de la democracia, en particular, como vecino cipoleño que llegó a representar a su comunidad como intendente.

Ahora, se espera que el trámite parlamentario de su reconocimiento como figura pública local, provincial y nacional se cumpla en los tiempos previstos y se concluya con el respaldo pleno que se merece. Y que ojalá sea en este año 2026, a 50 años del fatídico golpe de Estado cívico-militar que instauró la dictadura derrotada finalmente en 1983, de la que siempre hay que afirmar que "Nunca Más".