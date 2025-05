El popular carrito de la ruta 151, a punto de recibir una orden de desalojo

“Esto viene de hace un tiempo, hay que aclarar que no es por la reciente nota de LMC (en la que se contó la historia de los chicos). Hace un mes, es decir previo a ese artículo, se hizo la presentación, una denuncia correspondiente en la Municipalidad y en Fiscalía. Ya hubo notificación previa y se les dio un plazo de 10 días”, comunicó el letrado.

El profesional aseguró que se fueron cumpliendo todos los pasos legales, pero por el momento “no hay respuesta de la otra parte. Se le ha pedido al hombre (por el padre del joven del carrito, que a la vez tiene una despensa en el lugar) que se retire, pero no quiso y no dio explicaciones. Al no tener un contrato firmado se expone a esto”.