"El Pato siempre está": el emotivo recuerdo a un grande del fútbol regional

El escritor cipoleño José Quiñones recordó al Pato Alonso, al cumplirse un año de su fallecimiento. Un ídolo que no borra el tiempo.

En el club San Martín de Cipolletti, uno de los clubes donde se lució Alonso, lo recuerdan con un emotivo mural.

Se cumple un año del fallecimiento de Raúl Pato Alonso, un notable jugador de fútbol que brilló en las décadas del 60 y 70 y los hinchas lo elevaron a la categoría de ídolo, que se mantuvo aún con el paso del tiempo.

Para evocar su figura, el escritor José Quiñones -el escriba que rescata historias del antiguo Cipolletti-, le dedicó unas emotivas líneas que compartió en sus redes sociales. El autor, que tiene dos libros publicados: "Barrio Del Trabajo de la ironía al homenaje" y "El León del Don Bosco, crónicas de un club de barrio", lo recordó de esta manera:

“Llegó a San Martín a los dieciséis años cuando desaparece el club Agua y Energía–, para desarrollar con la casaca celeste todo su rico potencial futbolístico, exhibiendo con mucha enjundia temperamento, jerarquía y prestancia.

Atributos innatos que lo encumbraron al Pato Alonso a la categoría de jugador completo, marcando toda una época en el fútbol valletano.

¿Cómo encontrar el mejor adjetivo para definir al Pato jugador?

Fue sin dudas un privilegiado, como pocos. Para transitar el terreno sin exigirse inútilmente, estar en el lugar exacto en el momento justo, con gran dominio de la pelota y ser quien mejor supo interpretar en sus tiempos, que el fútbol se juega con la cabeza y se ejecuta con los pies.

Integrante obligado de los mejores seleccionados de la Liga Confluencia, tuvo sus oportunidades de brillar en el fútbol “grande”, pero ninguna opción cuajó, a pesar que el éxito estaba de antemano asegurado.

Desdeñó la posibilidad de la fama, un porvenir con bonanza y se quedó con lo suyo: los amigos, el Club; la tranquilidad de una vida de bajo perfil, forjada en la simpleza sin pretensiones.

En mayo del 2023, tuvo justicieramente su homenaje en vida. La inauguración de un mural con su figura en la pared frontal del gimnasio “Oscar Ludman” tornó perdurable su impronta. “Pato Alonso, patrimonio futbolístico de los Leones”, reza el epígrafe.

Desde su partida otra imagen, que los avatares del tiempo no podrán desdibujar jamás, ha quedado grabada para siempre en el corazón de los sanmartinianos, y de quienes no lo son.

Es que los grandes como él, en la dualidad de buen futbolística y mejor persona, son un poco de todos, sin distinción de camisetas.

Siempre presente el Pato.

A un año del adiós, el tributo a los ídolos no tiene fecha de vencimiento, es perpetuo”.