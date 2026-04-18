Dolor por la muerte del querido sereno de la Municipalidad de Cipolletti

Tristeza total en las redes sociales, donde sus compañeros lo recuerdan como "excelente trabajador y persona". Fue velado este sábado.

Dolor por la muerte de un querido empleado municipal de Cipolletti.

Querido por su seriedad profesional y calidad de persona, la muerte de Claudio Ariel Sepúlveda , sereno de la Municipalidad de Cipolletti , causa profundo dolor entre sus familiares, compañeros y todos aquellos que tuvieron la dicha de conocerlo.

El estimado vecino tenía 59 años y se desempeñana fundamentalmente en el área de Servicios Públicos de la comuna local. como sereno. Sus restos fueron velados en las salas velatorias Don Bosco y las muestras de angustia y tristeza inundan las redes sociales.

"Que triste noticia. Un caballero siempre, con respeto a su prójimo . Así te recordaré señor Sepúlveda, un abrazo a su familia y seres queridos", comentó Viviana .

"Que Dios lo tenga en la gloria, Claudio. Excelente ser humano y compañero. Un abrazo enorme al cielo", fueron las sentidas palabras de Jorge.

El último adiós al querido sereno en las redes sociales

"Nuestro sobrino amado. Preciosa persona. Muchos cariños a María y sus hijos tan buenos", escribió Tito Sepúlveda.

"Que triste noticia, muy buen compañero, super respetuoso", lo recordó Celeste.

E.C.P SERVICIOS PUBLICOS (2) Estefania Petrella

"Descansa en paz compañero. Luchaste hasta lo último por tu trabajo. Mis condolencias para su familia", lo reconoció José.

"Que en paz descanse compañero. Sabiamos cruzarnos en la base de Servicios Públicos. Siempre amable y respetuoso. Mis condolencias para la familia", lo despidió Matías.

"Buen tipo. En Servicio Público y tránsito de sereno trabajé con él. Yo de seguridad", señaló Omar.