Descubren una nueva especie de dinosaurio "enano" en el Alto Valle

Se trata de un dinosaurio saurópodo de porte pequeño, cola larga y cuello extenso. Será exhibido en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales de General Roca.

Un descubrimiento paleontológico tuvo lugar a solo 30 kilómetros de General Roca , se trata de Chadititan Calvoy , una nueva especie de dinosaurio saurópodo que suelen tener un gran tamaño, pero esta especie se destaca por su tamaño pequeño .

La presentación del fósil se realizó el martes 9 de septiembre y será exhibido en el Museo Patagónico de Ciencias Naturales de la localidad rionegrina.

La nueva especie era un dinosaurio herbívoro perteneciente al período Cretácico. Su tamaño era pequeño, con cola extensa y un cuello largo, con menos de diez metros de longitud. Una corporalidad que se diferencia de otros sauropodos, que tienen grandes dimensiones.

“Los dinosaurios sauropodos son super gigantes, este era uno enano. Con huesos chiquitos, un animal que no alcanzaba los diez metros de largo, para estos animales es un enanismo” explicó Pablo Chafrat, cofundador del Museo Patagónico de Ciencias Naturales en diálogo con Radio Show de Roca.

WhatsApp Image 2025-09-10 at 18.22.19 La nueva especie era un dinosaurio herbívoro perteneciente al período Cretácico.

El hallazgo se realizó en 2023 y demandó un largo trabajo de excavación y recolección de los materiales, preservación para el traslado, preparación para el análisis y la posterior divulgación del material científico. Parte de material fue trasladado a Buenos Aires para ser sometido a estudios de tomografía y otras técnicas que no estaban disponibles en la región. Una vez que finalizó el proceso, los huesos fueron restituidos al museo rionegrino donde quedarán exhibidos como patrimonio científico.

Durante las excavaciones se identificaron restos de invertebrados pequeños continentales como caracoles terrestres, invertebrados de agua dulce como almejas, dientes de peces, tortugas, cocodrilos y otras especies que ayudaron a reconstruir el ecosistema que habitaba el período Cretácico hace 66 millones de años.

La reconstrucción del ecosistema del período Cretácico permitió conocer la fauna de ese tiempo, la evolución del cambio climático, la circulación oceánica y sumar esa información valiosa a la divulgación del conocimiento científico.

WhatsApp Image 2025-09-10 at 18.22.19 (1) Chafrat indicó que el potencial de Paso Córdoba reside en la ubicación privilegiada al estar en el medio de yacimientos de distintas edades con diferentes formaciones geológicas

Chafrat indicó: “El desarrollo de la investigación científica para generar ese conocimiento, una vez que se publica es cuando los museos nos apropiamos de ese conocimiento, lo difundimos y tratamos de hacerlo masivo para transformarlo en material de divulgación científica. y ese conocimiento genere valor agregado a través de la educación”.

Paso Córdoba y la punta del iceberg para futuros descubrimientos

Actualmente la colección de Museo Patagónico de Ciencias Naturales cuenta con 35 holotipos, que son los ejemplares únicos en el mundo para describir nuevas especies. Estas piezas le otorgan prestigio a la institución, ya que atrae a científicos de todos los continentes para estudiar la nueva especie.

WhatsApp Image 2025-09-10 at 18.22.18 La colección del Museo Patagónico de Ciencias Naturales ya cuenta con 35 holotipos, es decir, ejemplares únicos que sirvieron para describir nuevas especies.

Chafrat explicó que el hallazgo representa un proceso complejo que involucra a instituciones para el desarrollo científico como el Museo Patagónico de Ciencias Naturales, el financiamiento del Gobierno provincial y la Universidad Nacional de Río Negro. Indicó que hay 70 investigadores que traducen el conocimiento científico en una fuerte impronta que le aporta a la economía regional.

“Sin dudas el futuro de la ciencia paleontológica para los próximos 50 años será en el norte de la Patagonia. En la zona de Salitral Moreno en Paso Córdoba tiene un patrimonio increíble, recién están empezando los descubrimientos porque es la punta del iceberg” indicó el responsable del Museo Patagónico de Ciencias Naturales.

Chafrat indicó que el potencial de Paso Córdoba reside en la ubicación privilegiada al estar en el medio de yacimientos de distintas edades con diferentes formaciones geológicas. Por esta razón, la conservación de las rocas sedimentarias tiene la potencialidad de tener fósiles y conservarlos durante millones de años.