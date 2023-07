Comerciantes y vecinos marcharán por la seguridad

Así lo han difundido los organizadores a través de las redes sociales, buscando alcanzar el mayor número posible de participantes y sensibilizar a la sociedad en su conjunto ante un problema que preocupa a todo el mundo pero que todavía no son tantos los que se animan a denunciarlo a través de manifestaciones y reclamos públicos.

La marcha ha sido convocada para el mediodía de la jornada elegida y el punto de concentración será la esquina de Yrigoyen y Villegas, donde se encuentra una de las sedes de la Municipalidad.

La referente expresó su alarma por la expansión de la actividad delictiva y dijo que por averiguaciones que hizo en la unidad policial del centro entre 2022 y 2023 ha aumentado un 100 por ciento la cantidad de delitos, muchos de ellos violentos. Indicó que la Comisaría Cuarta, a la que ella se refiere, cuenta hoy solo con 2 patrulleros y 12 policías de calle, cantidad más que insuficiente para la extensa jurisdicción urbana y rural que deben cubrir los efectivos.

Con este panorama, planteó la necesidad de un mayor compromiso del Municipio y de la Justicia, aunque se mostró consciente que la actual legislación y los procedimientos judiciales en vigencia no ayudan a la lucha contra el delito, al contrario, de algún modo facilitan su accionar. Precisó que entre que se concreta una denuncia y el momento en que se puede aplicar el rigor de la ley a quienes delinquen pueden pasar un promedio de más de 260 días, tiempo suficiente para que se puedan cometer más delitos.

Sostuvo que prácticamente no hay comercio y no hay familia que no hayan sido afectados por el accionar delictivo y dijo que se necesitan más recursos humanos y económicos para el trabajo de la Policía, más celeridad en la labor de jueces y fiscales, más espacio en las cárceles, acortar los pasos para la prisión preventiva de delincuentes y procurar los medios para que los menores implicados en crímenes paguen por sus fechorías.

Por último, resaltó que mucha gente debe dejar solamente de quejarse en las redes y asumir el compromiso de denunciar y de salir a la calles a reclamar.

La inseguridad está al rojo vivo

El titular de la Cámara de Industria y Comercio, José Luis Bunter, manifestó el pleno respaldo de la institución a la convocatoria de la marcha del viernes 28, por cuento el problema de la inseguridad “está al rojo vivo” en Cipolletti. Aclaró que su entidad no forma parte de la organización de la iniciativa, pero acompaña totalmente su realización. Indicó que el accionar delictivo es enorme, como pocas veces visto antes, y destacó la necesidad de que las promociones de la Escuela de Policía de la ciudad deben quedarse aquí por la urgencia.