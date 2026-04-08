Comenzó el plan de reforestación en Cipolletti: entrega gratuita de semillas de árboles de vereda

La propuesta de la Municipalidad en articulación con el Vivero Municipal busca fortalecer el arbolado urbano en la localidad. Enterate cómo acceder a la entrega de semillas.

La entrega de árboles está planificada para los meses de julio y agosto, justamente en la época ideal para su plantación.

La Municipalidad de Cipolletti a través de la Secretaría de Servicios Públicos anunció el comienzo del plan de arbolado urbano . La iniciativa nace en el Vivero Municipal ubicado en la Isla Jordán donde se avanzará con el cultivo de árboles para la reforestación de espacios públicos y la entrega de ejemplares para las veredas residenciales de la localidad.

Con ese objetivo, se llevan adelante trabajos de mantenimiento y acondicionamiento en el invernadero del predio. Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de producción y resguardo de las especies vegetales. El cultivo apunta a contar con ejemplares para la próxima temporada de reforestación de espacios públicos y la entrega de árboles destinados a la vegetación urbana y a las veredas de los hogares de Cipolletti.

El programa contempla la distribución de ejemplares y semillas de forma gratuita a los vecinos interesados, quienes podrán solicitarlos a través de la Central de Atención al Ciudadano . La propuesta busca fomentar prácticas sustentables en los hogares y ampliar la cobertura vegetal en diferentes sectores de la ciudad.

Actualmente, se ejecutan trabajos de mantenimiento y acondicionamiento en el invernadero del Vivero Municipal, estas tareas permiten la liberación del terreno, mejorar la circulación de agua y garantizar un riego más eficiente. Estas intervenciones permiten el desarrollo saludable de las especies, evitando la presencia de plagas o factores que afecten su crecimiento.

vivero municipal Actualmente realizan tareas de acondicionamiento en el invernadero del Vivero Municipal. Gentileza: Edgardo Pino

Desde la Dirección de Espacios Verdes indicaron que el plan de reforestación de plazas, parques y demás espacios públicos son parte de una política ambiental activa y planificada que se lleva adelante de forma sostenida todos los años.

En ese marco, se prioriza la plantación de las especies adaptadas a las condiciones climáticas de la región, como los ciruelos, fresnos, plátanos, álamos chinos, sauces, aguaribay, Acer Negundo, entre otras variedades ornamentales. Esta política no sólo apunta a fortalecer el arbolado urbano, también favorece la biodiversidad y garantiza un desarrollo equilibrado de los espacios verdes.

Hay árboles ubicados en el casco urbano que necesitan ser podados. El objetivo central de estas políticas es sumar más superficies verdes.

El objetivo central de estas políticas es sumar más superficies verdes y mejorar la calidad del aire en la ciudad. La incorporación de nuevos ejemplares aportan sombra, regula la temperatura y favorece la captación de dióxido de carbono.

Por otro lado, se avanza en la preparación del vivero para la crianza de árboles de vereda que serán entregados a los vecinos y vecinas que lo soliciten. Aquellas personas interesadas deberán comunicarse con la Central de Atención al Ciudadano al 147. La entrega de los árboles está contemplada para los meses de julio y agosto, justamente en la época más adecuada para su plantación.