Barrios populares: aseguran que si no se brindan servicios, no se pagarán tasas municipales

En los barrios populares, no ha caído bien la decisión del Municipio de cobrarles tasas. Los vecinos se quejan por la falta de servicios y de obras.

En muchos barrios populares que han experimentado avances en materia de regularización, no se ve con buenos ojos que el Municipio procure aplicarles el cobro de una tasa por servicios, como han anunciado las autoridades comunales. Consideran que la imposición no tiene razón alguna, dado que los servicios municipales prácticamente no existen y donde hay alguno suele ser deficiente.