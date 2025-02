Al ritmo del folklore y la cumbia, la Fiesta de la Confluencia 2025 desbordó la Isla 132

El termómetro pasó los 35 grados este jueves y el tradicional predio de la isla 132 ya estaba listo para la masiva convocatoria que se esperaba en esta edición. A pesar de que la grilla de espectáculos comenzaba muy temprano con los ganadores del Pre Confluencia, el público empezó a acercarse al escenario más tarde, cuando el sol ya no picaba en la piel.

Fiesta de la Confluencia 2025 (jueves) 4 Omar Novoa

Las zambas y chacareras siguieron su curso con otros espectáculos. Primero, se subió al escenario Juan Fuentes, que endulzó el atardecer con su tonada salteña. El cantante, compositor y folclorista argentino, ex vocalista del grupo Los Huayra, se mostró muy contento con el público de Neuquén. "Vi que bailaron un montón bajo el solazo que hay y que estábamos todos asados", destacó el salteño con una sonrisa.

El músico resaltó la comunión que se generó con las personas que acudieron a ver su espectáculo. "Realmente hay que conocer esta fiesta, solamente estando acá te podes dar cuenta del tamaño y envergadura de semejante fiesta. Yo todavía estoy emocionado", aseguró.

Le siguió Soledad, con un público fiel que se acercó al escenario para escuchar no sólo sus canciones más tradicionales sino también algunas melodías más cercanas al pop y la cumbia. Ataviada con un pantalón blanco con escotes en las piernas y el tradicional cinturón gaucho, "la Sole" hizo cantar a todos los presentes mientras recorría de punta a punta la pasarela que se montó junto al enorme escenario de la Fiesta.

Soledad (2).JPG Omar Novoa

Con la conducción de Julián Weich, que alegró al público con sus ocurrencias para aliviar la espera, el festival siguió con la presentación de Juanes, el artista colombiano que se subió al escenario con su guitarra y no disimuló su sorpresa al descubrir la enorme convocatoria a orillas del Limay.

El músico repasó un extenso abanico de hits, que incluyeron "A Dios le pido" "Fotografía" o "La camisa negra", pero también rindió homenaje a las melodías argentinas que sonaban en su Medellín natal y que se marcaron a fuego en su memoria musical ya desde la infancia. Al ritmo de Soda Stéreo y hasta Carlos Gardel, argentinizó su repertorio ante la ovación de los fanáticos y se animó a bajarse de las tablas para cantar, muy cerquita del público, la tierna melodía de "Para tu amor".

Juanes (10).JPG Omar Novoa

Sorteos y cumbia

Pasadas las once de la noche, el público se multiplicó frente al escenario principal. Ante la impaciencia de los fanáticos de la cumbia, la Jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini, se subió al palco para anunciar los resultados del sorteo. Esta edición, la Fiesta de la Confluencia incluyó el sorteo de tres autos y una camioneta a partir de una rifa que busca solventar los gastos de la organización y bajar a cero el costo para la administración pública loca.

Mónica Noemí Roldán fue la ganadora del primer Toyota Yaris 0 kilómetro que se sorteó en la Fiesta. La unidad, de color azulado, se entregará en el programa de sorteos que incluye otros dos Toyota Yaris y el premio final, una camioneta Toyota Hilux que se sorteará este domingo. Cada número de la rifa cuesta, desde el 1 de febrero, 60 mil pesos.

Veinte minutos antes de la medianoche, los conductores anunciaron el esperado show de Los Palmeras, la banda de cumbia santafesina que vive una nueva ola de popularidad entre las nuevas generaciones. A esa hora, miles de fanáticos ya se congregaban frente al escenario principal: llegaban desde puntos tan lejanos como Comodoro Rivadavia o las provincias del norte del país. También se registró mucha presencia internacional, con visitantes de Chile, Colombia y Venezuela.

Los Palmeras (10).JPG Omar Novoa

Uniformados con brillantes trajes en negro y plateado, hicieron vibrar los parlantes del escenario mayor con sus canciones más aclamadas, como "El Embrujo" o "A mover la cola". Su hit indiscutible, "El bombón asesino", sonó reversionado en la presentación de la banda y también en el momento cúlmine de su show a orillas del río Limay, que cerró con el público cantando "Soy Sabalero" a todo pulmón.

"Agradecemos infinitamente que nos hayas recibido a pesar de que tenemos a nuestro cantante por una situación de enfermedad", dijo Marcos Camino, que asumió el liderazgo de la banda tras la complicación que sufrió el histórico referente del grupo, Cacho Deicas, que tuvo un ACV hace pocas semanas.

Acceso preferencial y otras propuestas

Aunque todos los ojos parecían estar puestos en el escenario principal, la Fiesta de la Confluencia ofreció una variada gama de propuestas para grandes y chicos. Desde la apertura se podía disfrutar de un sector de juegos infantiles y las sillas voladoras, una experiencia gratuita a cargo de la compañía de danza Elevé.

También una amplia feria artesanal, que ofrecía desde productos más típicos, como cerámica, madera o sahumerios, hasta otros elementos más novedosos, con la venta de abanicos, juguetes y figuras 3D y hasta tatuajes temporales que se mantienen siete días adheridos a la piel.

Fiesta de la Confluencia 2025 (jueves) 16 Omar Novoa

En el sector gastronómico reinó la variedad: licuados, cerveza artesanal y tragos se impusieron entre las bebidas. Y para comer, la propuesta iba de las comidas rápidas a los tequeños, la pizza estilo napolitano, los shawarmas árabes y el helado artesanal.

Un cierre a puro baile

Después de la presentación de Los Palmeras, el público se impacientó por la llegada del show que cerraba la primera noche de la Confluencia. Después de la una de la madrugada, los silbidos del público reclamaban por el recital de cierre.

Con el sector preferencial a tope y miles de personas contra las vallas del campo, Emanuel Noir y el resto de los músicos de Ke Personajes hicieron gritar a los presentes con una fuerte ovación.

El exitoso primer día de la Fiesta de la Confluencia dejó a muchos de los presentes con ganas de más. El enorme escenario ofrece visibilidad tanto en el campo general de acceso gratuito como el sector preferencial, al que se ingresa con una entrada de 40 mil pesos por noche.

Pese a que la convocatoria no superó a la de años anteriores, desde la Municipalidad de Neuquén calcularon una afluencia de 200 mil visitantes durante la primera jornada. Se espera que el número crezca los próximas días, no sólo por la talla de los artistas sino por la llegada de fi de semana y los días no laborables para muchos.

La segunda jornada, este viernes, comenzará a las 18, también con los seleccionados en el Pre Confluencia; seguirá Ángela Leiva a las 19.30 y Valentino Merlo a las 20.45. Turf a las 22 y Tiago PZK a las 23.45, darán el cierre al segundo día.