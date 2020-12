Cipolletti volvió a rescatar un empate de visitante

Aún así, a los 31 metió la pelota en el área y Silva cabeceó mal y dos más tarde con una media vuelta de Juan López que fue cerrado de manera provisoria.

La tenencia albinegra se profundizó después de los 28, cuando Kevin Smaldone vio la segunda tarjeta amarilla en el local que se quedó en inferioridad numérica, pero lo que no pudo es reflejarlo en situaciones de peligro sobre el arco rival.

Los cambios

Para el segundo tiempo, Raggio no modificó nada de entrada, continuó con los mismos 11.

A los 2 minuto, Meza lanzó un gran centro para Mellado que no cabeceó bien y dejó pasar la chance. Esa y un remate de media distancia de Leandro Wagner a los 34 fueron las únicas dos de real peligro.

A los 20, Enzo Romero reemplazó a Aguirre, marcando su regreso tras la lesión. Más tarde Nicolás Iachetti, Boris Magnago y Santiago Jara, una formación plagada de juveniles que antes había contado con Julio Sánchez de 4 y cumpliendo una buena actuación.

Sumar fuera de casa en este arranque siempre es positivo, pero quedó el sabor amargo que el visitante jugó una hora con superioridad numérica y no supo plasmarlo en la red para afianzarse en lo más alto de la tabla.

#FEDERAL A | Reválida | Camioneros vs Cipolletti

Sintesis

Camioneros 0

Marcos Jara

Juan Ferreira

Matías Lozano

Federico Sánchez

Federico Cataldi

Matías Birge

Kevin Smaldone

Nicolás Ramírez

Patricio Rodríguez

Gonzalo Baglivo

Gonzalo Parisi

DT: Hugo Smaldone

Cipolletti 0

Nicolás Caprio

Julio Sánchez

Damián Jara

Agustín Orellana

Leandro Wagner

Iván Silva

Brian Meza

Diego Aguirre

Lucas Mellado

Daián García

Juan López

DT: Gustavo Raggio

Goles: no hubo.

Cambios: ST 20’ Enzo Romero por Aguirre (C), 27’ Alan Olinik por Birge y Miguel Pabón por Birge, 29’ Boris Magnago por Sánchez (C) y Nicolás Iachetti por García (C), 40’ Santiago Jara por López (C), 41’ Jonathan Pena por Ramírez (C).

Cancha: Hugo Moyano, Echevarría, Buenos Aires.Arbitro: Maxi Mascheroni, Rosario.

Resto de la fecha

Desamparados 1 Estudiantes de San Luis 0

Deportivo Otamendi 0 Peñarol de San Juan 1

Libre: Sol de Mayo.

Tabla de posiciones

Desamparados de San Juan 7

Cipolletti 5

Camioneros 4

Estudiantes de San Luis 3

Peñarol de San Juan 3

Sol de Mayo 1

Deportivo Otamendi 1

Próxima fecha (4):

Estudiantes de San Luis-Deportivo Otamendi

Peñarol-Camioneros

Cipolletti-Sol de Mayo

Libre: Sportivo Desamparados de San Juan