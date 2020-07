Cipolletti tiene 7 casos, pero no sale del aislamiento

Bariloche tiene 54 casos activos de coronavirus y en la última semana sumó nuevos pacientes a diario. Cipolletti, en tanto, tiene actualmente solo 7 internados, con una curva decreciente. Sin embargo, la ciudad andina ya no está en aislamiento obligatorio y esta ciudad es considerada zona de circulación comunitaria de coronavirus. Desde Salud explicaron que la determinación corresponde al gobierno nacional. "La Provincia no solo no decide, sino que no es consultada", expresaron desde el Ejecutivo.