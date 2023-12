Renunció el presidente de la AIC: ¿qué pasa con Elías Sapag?

La renuncia se debe a que Figueroa asumió como concejal por Unión por la Patria de la ciudad de Neuquén, y no tenía claro si podía seguir ocupando el cargo de presidente de la AIC, en forma simultánea.

"Por las dudas y por una cuestión ética, renuncié hace unos días para asumir como concejal, no me puse a pensar si podía seguir o no", sostuvo a LMNeuquén.