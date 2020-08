El viernes, además, el personal policial había tenido que concurrir a las calles Arenales y Don Bosco, por otro festejo en un domicilio, a pedido de los vecinos que se quejaron de los ruidos que generaba. De la vivienda no salió nadie, pero tan pronto como se percataron de la presencia de un patrullero que prendió las balizas, bajaron la música y la fiesta no siguió, informaron fuentes policiales de la Comisaría 24.

Acudieron a ese lugar, alrededor de la 1.30 de la madrugada del viernes. Horas más tarde, tuvieron que volver a salir por otra fiesta que se descontroló en Perú y Río Negro, donde los comensales compartieron un asado, tomaron bastante alcohol y, luego, algunas mujeres protagonizaron disturbios en la calle.

Desde hoy y en adelante, los controles y las multas por reuniones sociales y/o familiares que están prohibidas serán más severos.

"Es un momento difícil, no sólo en la ciudad, sino en el país y el mundo. Solicitamos un óptimo esfuerzo, un acompañamiento y un compromiso social, principalmente de los adultos jóvenes para evitar las juntadas y los festejos. Esto no lo hagamos, sabemos que está prohibido. Vecinos y vecinas no desaprovechemos las oportunidades que tenemos. No lleguemos al extremo de retroceder. Juntos podremos salir de esta pandemia", expresó el intendente Claudio Di Tella.

Desde el Municipio informaron que por no usar barbijo, el infractor, que hasta ahora debía pagar $1000, deberá abonar $10.000. Mientras que los vecinos que circulen entre las 23 y las 6, sin el permiso correspondiente, deberán pagar $ 250.000 (hasta ahora esta multa era de $100.000).

Por el secuestro de un vehículo que transita fuera de los horarios permitidos, pagarán $120.000. En tanto, los vecinos que realicen reuniones sociales, juntadas o festejos, pagará desde $20.000 por persona y hasta $250.000, el propietario del lugar donde haya sido el encuentro.