Wanda Nara le tiró un fuerte palito a L-Gante desde Turquía

La relación entre Wanda Nara y L-Gante ha vuelto a estar en el centro de atención luego de que el cantante saliera de la cárcel y confirmara públicamente que llegó a tener un romance con la mediática. Wanda no suele quedarse callada cuando la mencionan, por lo que no fue una sorpresa para nadie cuando a los pocos días decidió responderle al cantante.

En su cuenta de TikTok, publicó un video en el que aparecía junto a sus hijos, con una canción de fondo que decía: "Y si te llama, déjalo que llame otra vez. No se gasta batería con un ex. El amor es muy lindo para que llores por un feo". Esta elección de canción se interpretó como una indirecta hacia L-Gante.

Pero no se detuvo ahí. En otro video de TikTok, Wanda Nara apareció cantando una canción con las siguientes letras: "Me dijo que tú le contaste y que quieres probar, que te la pasás hablando de mí y no me podés superar. No me dediques estados". Estas palabras parecen ser una clara respuesta a las declaraciones públicas de L-Gante sobre su relación.

Sin embargo, la mediática no se limitó a TikTok. También compartió estas frases en sus historias de Instagram, pero posteriormente las eliminó. Aunque desaparecieron de sus perfiles, los usuarios y medios de comunicación lograron capturar estos mensajes antes de que desaparecieran por completo.

Además de los mensajes en las redes sociales, Wanda Nara compartió fotos en su perfil de Instagram que sus seguidores interpretaron como una respuesta a L-Gante. En estas imágenes, se la ve sentada en la tribuna de un estadio mientras su esposo, Mauro Icardi, juega en el campo de fútbol. Wanda se mostró sonriente y relajada, acompañando a su pareja.