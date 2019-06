Cipo y San Sebastián, por un lugar en la semifinal

El Capataz no contará con el goleador del torneo, Enzo Romero, expulsado en la ida. “Vamos a sentir la ausencia, pero confío en el equipo”, indicó Alecha.

Para Giani Moscone, DT de Unión, la ausencia del goleador no es un dato menor, pero no quieren confiarse. “Es un alivio la ausencia de Enzo Romero, pero no hay que relajarnos, el reemplazante va a querer hacer bien las cosas para el futuro”, observó el entrenador cipoleño.

En la revancha cambiará la superficie del campo de juego. “Cipolletti saca provecho del sintético y nosotros tenemos una oportunidad de ganarles”, manifestó Moscone en LU19.

San Sebastián visitará a Deportivo Roca en el Luis Maiolino. En la ida, el partido finalizó 1-1. El conjunto que dirige Daniel Venturi llegó el viernes de una minigira por Buenos Aires, donde jugó dos amistosos, ante Defensa y Justicia y Banfield, que tuvieron como objetivo sumar experiencia y, también, que los futbolistas del club puedan ponerse a prueba ante la mirada de los entrenadores del Halcón y el Taladro.

La Amistad, por su parte, ganó 4 a 0 en la ida ante Argentinos del Norte en la cancha de Deportivo Roca. Esta tarde, desde las 15, buscará sostener la diferencia y aumentarla si es posible. Para el conjunto de Diego Landeiro, el torneo Apertura es una oportunidad de lograr la clasificación al Regional Amateur.

El cuarto cruce lo protagonizarán Catriel y Chichinales, que en los primeros 90 minutos empataron 1-1. El local, como La Amistad, quien pelea por la plaza al certamen nacional y es uno de los candidatos firmes.