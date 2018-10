La visita arrancó arriba, con un gol de Juan Pablo Schefer a los 27 minutos del segundo tiempo. El empate albinegro llegó por intermedio de Martin Zbrun, a los 43'.

El partido estuvo detenido en dos oportunidades. Primero por enfrentamientos dentro de la tribuna y después porque cayeron algunos objetos contundentes al campo de juego. Ambas situaciones ocurrieron en el primer tiempo.

En un clima de tensión, con poca gente en las gradas, el árbitro decidió continuar con el partido aunque advirtió a los capitanes y entrenadores que ante un nuevo episodio de violencia el partido se suspenderá.

El arranque del Albinegro en esta temporada no fue el mejor. Lleva tan solo tres puntos en cuatro partidos diputados, por lo que esta noche no le sirve otro resultado que no sea la victoria.