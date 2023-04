Cipo cayó de local frente a Santamarina de Tandil

Con Manuel Berra en mitad de cancha, Guillermo Funes fue enviado a la banda izquierda, delante de Leandro Wagner. Así, Elvis Hernández se mantuvo en la zaga central con Cristian Rodríguez. Los de Tandil marcaron de entrada la jerarquía de su ofensiva. El gol tempranero de Emiliano López a los 7 minutos potenció todo en el campo de juego, pero el 9 junto a Martín Michel marcaron mucha presencia.

La apertura del marcador cayó desde un centro de Quimey Marín por la izquierda que encontró al atacante con los ojos bien abiertos para superar a Rafael Ferrario. El despertado sonó en La Visera y el local intentó comenzar a construir a partir de las proyecciones de Ezequiel Carmona y Fernando Pettineroli por la banda derecha.

Así logró llegar al empate a los 26, cuando un centro de Ulises Ojeda que había aparecido por allí, terminó en un cierre imperfecto de Brian Berlo que no hizo más que marcar en contra de su propia valla.

El empate fue un golpe de efecto en las acciones. Sirvió para dejar ver el mejor tramo de Cipo en la calurosa tarde de otoño. Duró hasta que Michel hizo conexión con Lucas Vallejo, el mediocampista por la derecha desbordó a Warner y el centro atrás, contra el piso, fue una asistencia para el experimentado número 7 que abrió el pie sin controlar y colocó la pelota abajo, contra el primer palo de Ferrario a los 32. De nuevo en desventaja, el Albinegro ya no encontró nunca más respuestas.

Regreso triunfal

A la vuelta de los vestuarios, sin cambios. Otra vez Vallejo se hizo profundo por su banda. Otra vez con los ojos bien abiertos, cuando piso el área no sacó el centro para sacarse responsabilidades de encima, asistió a López, al ras del piso, pero al segundo palo para que el delantero terminara de sentenciar el partido a los 4 minutos del complemento con un fuerte remate.

Los cambios por el lado de Lovrincevich fueron más una búsqueda anímica que argumentos futbolísticos. Entró Franz Shultz de 4 por Carmona y Diego Aguirre por Hernández para retroceder a Berra a la zaga y juntar a Funes con Maxi Amarfil en el círculo central.

La búsqueda se repitió en centros desesperados, arrinconando a un Santamarina que eligió adoptar esa postura y apostar a alguna contra. Pudo haber estirado el resultado en alguna jugada, le faltó justeza en los últimos metros para hacer de esta presentación cipoleña algo aún más estruendoso.

El pitazo final de Sergio Testa, que podría haber mostrado algunas tarjetas más, le bajó el telón a un partido que tuvo a un justo vencedor y plagó de dudas e interrogantes al nuevo Cipolletti que parece haber vuelto al casillero de inicio en esta incipiente campaña que todavía tiene mucho camino por recorrer.

Síntesis

Cipolletti 1

Rafael Ferrario

Ezequiel Carmona

Cristian Rodríguez

Elvis Hernández

Leandro Wagner

Maxi Amarfil

Manuel Berra

Fernando Pettineroli

Ulises Ojeda

Guillermo Funes

Favio Cabral

DT: Christian Lovrincevich

Santamarina 3

Juan Pablo Mazza

Lucas Vallejo

Juan Quintana

Brian Berlo

Mathias Buongiorno

Juan Ridao

Marcos Pérez

Enzo Gelabert

Quimey Marín

Martín Michel

Emiliano López

DT: Carlos Mayor

Goles: PT 3’ y ST 4’ López (S); PT 27’ Berlo (E/C para Cipo), PT 33’ Michel.

Cambios: ST 10’ Franz Shultz por Carmona (C) y Diego Aguirre por Hernández (C), 15’ Nicolás Igartua por Michel (S), 19’ Luis Dezi por Ojeda (C), 22’ Agustín Lucero por Quintana (S) y Julio Zúñiga por Galabert (S), 29’ Santiago Sayago por Marín (S) y Santos Bacigalupe por Ridao (S), 33’ Nicolás Iachetti por Funes (C).

Arbitro: Sergio Testa, Bahía Blanca.

Estadio: La Visera, Cipolletti.