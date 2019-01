Cinco Saltos tiene nuevo alumbrado y gastará menos

Los trabajos fueron realizados por el Municipio y la mitad del recambio de luminarias se desarrolló con fondos que recibió del Plan Castello.

Además del ahorro en el consumo, el nuevo sistema del alumbrado público otorga más seguridad y un mejor andar vehicular, según destacaron tanto el Municipio como los vecinos. Las luminarias tienen más poder y así la luz no es atenuada por la presencia de árboles. El cambio se nota claramente, porque la luz del nuevo sistema es blanca y no amarillenta. La iluminación también llegó al lago Pellegrini, lo que renovó su imagen nocturna para potenciarlo como un destino de vacaciones y no sólo para pasar el día.

1000 luces led se instalaron en la ciudad.

El proyecto fue financiado por el Municipio y el Plan Castello. La comuna destinó una parte de los fondos a reemplazar 500 luminarias, mientras que el resto se cubrieron con fondos propios.

