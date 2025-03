Terapia innovadora: aprueban en el país el primer fármaco biológico para tratar la EPOC

“Muchas veces, esta enfermedad se controla adecuadamente con el tratamiento estándar habitual, la triple terapia inhalada, pero, en aquellos pacientes en los que no se logra, la EPOC impacta en aspectos cotidianos como salir a caminar, subir una escalera o hacer las compras. Suele requerir, inclusive, frecuentes visitas a la guardia y/u hospitalizaciones de urgencia. Para aquellos pacientes sintomáticos que no logran controlar su enfermedad, no contábamos con herramientas terapéuticas que nos permitieran ofrecer una respuesta más allá de la triple terapia, pero después de más de una década sin novedades, la llegada de nuevas opciones nos abre un panorama diferente y esperanzador”, sostuvo Diego Litewka, médico neumonólogo, Jefe del Servicio de Neumonología del Hospital Fernández.