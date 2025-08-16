Qué es la cúrcuma y por qué este superalimento ayudaría reducir el dolor corporal

Con una historia milenaria en la medicina natural, la cúrcuma ha sido validada por la ciencia por sus poderosos efectos antiinflamatorios

La cúrcuma , una raíz que ha sido un pilar en la cocina y la medicina tradicional por cientos de años, está ganando terreno en el mundo de la salud por sus comprobados beneficios para reducir el dolor corporal.

De acuerdo con el Dr. Sebastián La Rosa, esta especia, fácilmente reconocible por su vibrante color amarillo, posee una molécula activa que la convierte en una de las herramientas más potentes de la naturaleza para combatir la inflamación y el malestar. El componente clave es la curcumina , un compuesto que, según la ciencia, puede aliviar una amplia gama de dolores , desde los causados por afecciones crónicas hasta los derivados de molestias postoperatorias.

Según el especialista, el poder de la curcumina radica en su alta capacidad antiinflamatoria , que actúa a través de múltiples mecanismos biológicos para disminuir la inflamación en el cuerpo. Esta acción sistémica es la que le permite no solo mitigar la inflamación general, sino también reducir el dolor asociado a diversas condiciones, como la artritis .

curcuma (3)

El médico señala que estudios recientes han demostrado que la curcumina puede ser un tratamiento más efectivo para el dolor, con menos efectos adversos, en comparación con los antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) tradicionales, como el ibuprofeno. Además, se destaca que sus efectos analgésicos son equiparables a los de otras alternativas, como el cannabis medicinal.

En el caso específico de la artritis, la curcumina ha demostrado ser muy eficaz para reducir los síntomas dolorosos, aunque no ha logrado mejorar la rigidez de las articulaciones. Esta particularidad subraya la importancia de la curcumina como un agente antiinflamatorio dirigido, capaz de atacar la raíz del dolor.

La eficacia de la cúrcuma como agente natural para la reducción del dolor ha impulsado a la comunidad científica a realizar más investigaciones sobre sus múltiples propiedades curativas.

Cómo consumir la cúrcuma para potenciar sus efectos

Para aprovechar al máximo los beneficios de la cúrcuma, no basta con incluirla en las comidas. El Dr. La Rosa explica que la curcumina es una molécula liposoluble, lo que significa que su absorción intestinal mejora significativamente cuando se consume con grasas saludables. Por ello, se recomienda añadirla a platos que contengan aceite de oliva, palta o frutos secos.

Sin embargo, el consejo más importante para potenciar su efecto es combinarla con una pizca de pimienta negra. La pimienta contiene piperina, un alcaloide que puede aumentar la biodisponibilidad de la curcumina hasta en un 2.000%, un dato crucial para aquellos que buscan resultados significativos en la reducción del dolor y la inflamación. La cúrcuma en polvo se puede incorporar fácilmente en el día a día, agregándola a guisos, arroces, sopas, tés y batidos.

curcuma (2)

Para quienes optan por una dosis más concentrada, existen suplementos de extracto estandarizado que contienen hasta un 95% de curcuminoides. Se sugiere una dosis de 400 a 600 mg de polvo, tres veces al día, o de 500 mg de extracto dos veces al día para los adultos.

La inclusión de la cúrcuma en la dieta diaria no solo puede ayudar a mitigar el dolor, sino también a mejorar el bienestar general, consolidándola como una alternativa natural y efectiva para quienes buscan soluciones más allá de los medicamentos tradicionales.