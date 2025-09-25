Esta alternativa, que se hizo viral en TikTok, es una opción ideal para personas celíacas. El paso a paso de su preparación.

La pastafrola viral sin gluten ni manteca: la receta ideal para disfrutar de la merienda

La pastafrola es uno de los platos más tradicionales de la gastronomía argentina. Pero como todo postre, también cuenta con recetas alternativas. Una de ellas se hizo viral por no incluir trigo ni manteca, siendo una opción perfecta para personas con celiaquía o para quienes buscan reducir el consumo de trigo y lácteos.

La preparación fue compartida por Vane , de la cuenta @cocina_practica_con_vane en TikTok , y acumuló miles de “me gusta” en muy poco tiempo. “Me encantó el resultado y cómo me quedó esta receta”, dijo la creadora en su publicación.

Sencilla, saludable y deliciosa , para preparar una pastafrola sin gluten ni manteca se necesitan los siguientes ingredientes:

Un huevo

Una cucharadita de polvo para hornear sin gluten

250 gramos de harina sin gluten (harina apta para celíacos)

80 gramos de azúcar

Esencia de vainilla

100 ml de aceite vegetal neutro. Puede ser girasol u oliva suave

Ralladura de limón o naranja para aportar aroma

Dulce de batata o membrillo para rellenar. También puede ser dulce de leche

Opcional: 50 gramos de harina de almendra para mayor sabor y textura

pastafrola receta.jpg Esta receta de pastafrola es una opción perfecta para personas con celiaquía o para quienes buscan reducir el consumo de trigo y lácteos.

Cómo hacerla, paso a paso

Para su preparación, hay que seguir los siguientes pasos:

Preparar la masa: en un recipiente, mezclar la harina sin gluten, el azúcar, el polvo de hornear y, si se quiere usar, la harina de almendra. Añadir la ralladura de cítricos y la esencia de vainilla para aromatizar. Hacer un hueco en el centro y verter el huevo y el aceite.

Integra los ingredientes: con una espátula o simplemente con las manos, integrar todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Si está muy seca, agregar unas cucharadas de agua o leche vegetal hasta obtener una consistencia manejable pero no pegajosa.

Refrigerar: envolver la masa en papel film y dejarla reposar en la heladera durante al menos 30 minutos. Esto ayuda a que tome cuerpo y sea más fácil de estirar.

Estirar la masa: una vez refrigerada, dividir la masa en dos partes. Con un rodillo, estira la primera sobre una superficie enharinada o con papel de horno, formando un círculo del tamaño del molde en que cocinará.

Forrar el molde: colocar la masa estirada en un molde previamente engrasado con aceite vegetal. Presionar suavemente para que quede bien adherida a las paredes y fondo.

Agregar el relleno: esparcir una capa generosa de batata o membrillo sobre la base de masa. La cantidad puede variar según la preferencia, pero unos 200 gramos suelen ser ideales.

pastafrola con nuez.jpg Esta receta también permite adaptar el sabor y la textura a preferencias personales.

Cubrir la tarta: estirar la segunda parte de la masa y colócala sobre el relleno. Se puede hacer un tejido de tiras o simplemente cubrir toda la superficie. Presionar ligeramente los bordes para sellar.

Cocción: cocinar en sartén a fuego corona bajo durante 25 minutos o en horno medio precalentado a 180° por unos 25-30 minutos o hasta que esté dorada.

Enfriar y servir: dejar enfriar la pastafrola unos minutos antes de desmoldar. Servir a temperatura ambiente o fría.

Recomendaciones y ventajas sobre la pastafrola

La receta tiene algunos tips opcionales que ayudan a potenciar los sabores. Por ejemplo, si a la preparación se le agrega una cucharadita de vinagre de manzana o jugo de limón, se logra una masa más sabrosa y crocante.

Además, si se quiere una textura más suave, el aceite de oliva puede sustituir en parte o totalmente al aceite vegetal. Por su lado, la harina de almendra no solo aporta sabor, sino que también añade una textura más tierna y recomendada para dietas bajas en carbohidratos.

En cuanto a las ventajas en comparación con la pastafrola clásica, esta versión es apta para personas con intolerancia al gluten. La incorporación de harinas sin gluten mejora la digestibilidad y evita molestias gastrointestinales en quienes tienen sensibilidades. Y al utilizar ingredientes más naturales y menos procesados, resulta más saludable en comparación con la versión tradicional.

Por último, esta receta también permite adaptar el sabor y la textura a preferencias personales, logrando un postre delicioso sin comprometer la salud.