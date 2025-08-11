El show del año: cuándo se podrán ver seis planetas alineados desde Argentina

La NASA afirma que será un “desfile planetario”, considerado uno de los espectáculos astronómicos más impactantes de la década.

El cielo argentino ofrecerá un espectáculo difícil de olvidar: seis planetas se alinearán en el horizonte este, acompañados por una Luna llena que iluminará la madrugada. Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno formarán parte de este fenómeno astronómico, conocido como alineación planetaria o según la NASA, “desfile planetario” .

A simple vista, parecerá que los planetas se ordenan en una línea perfecta. Sin embargo, no se trata de una fila real en el espacio, sino de una coincidencia de posiciones en la misma zona del cielo.

Esto ocurre porque todos los planetas orbitan alrededor del Sol sobre un mismo plano, llamado eclíptica . Desde nuestra perspectiva en la Tierra, sus trayectorias se proyectan de forma similar, creando la ilusión de que se agrupan. En realidad, cada uno se encuentra a millones de kilómetros del otro.

El fenómeno se extenderá hasta el de agosto, pero el momento más esperado llegará en la madrugada de este martes 12 de agosto, cuando Júpiter y Venus —los dos astros más brillantes del firmamento nocturno— aparezcan en conjunción, es decir, visualmente muy próximos uno del otro.

Cómo y cuándo observar el fenómeno

Los mejores momentos para disfrutar del desfile serán entre las 4:30 y las 6:30 de la mañana. Será necesario mirar hacia el horizonte este, donde comenzarán a aparecer los planetas, y aprovechar especialmente la madrugada del 12 de agosto, cuando se produzca la conjunción entre Júpiter y Venus.

desfile planetas

Para mejorar la experiencia, conviene seguir algunas recomendaciones:

Alejarse de zonas urbanas para evitar la contaminación lumínica.

Buscar espacios abiertos como campos, playas o sierras, con vista despejada hacia el este.

Utilizar aplicaciones astronómicas como Stellarium, Sky Tonight o Star Walk 2 para ubicar con precisión cada planeta.

Verificar el pronóstico y elegir una noche sin nubes.

Si se desea registrar el momento, usar cámara con trípode y exposición prolongada para capturar la luz tenue de los astros.

Venus, Júpiter, Saturno y Mercurio podrán verse sin instrumentos ópticos. Urano y Neptuno, en cambio, requerirán binoculares o un telescopio pequeño.

Un espectáculo poco frecuente

planetas astrología La NASA descubrió un nuevo planeta

Aunque en 2016, 2022 y principios de 2025 hubo otras alineaciones relevantes, pocas veces es posible observar seis planetas a la vez desde el hemisferio sur, y menos aún con la presencia de una Luna llena en el mismo escenario.

Este tipo de coincidencias genera gran interés entre astrónomos profesionales y aficionados. Para muchos, se trata de una oportunidad única de conectar con el cielo y comprender mejor nuestro lugar en el sistema solar.

Además, el calendario astronómico ya tiene marcadas otras citas destacadas:

Febrero de 2026: alineación de cinco planetas.

Octubre de 2028: nuevo desfile de cinco planetas.

Febrero de 2034: siete planetas visibles tras la puesta del Sol.

La alineación de agosto, con su combinación de cantidad de planetas y la luz de la Luna llena, promete ser uno de los eventos más impactantes del año para quienes se animen a madrugar y mirar el cielo. Un recordatorio de que, incluso en la quietud de la madrugada, el universo se mueve en armonía.