El estilo “eco-chic” apunta a reciclar distintos objetos del hogar y reutilizarlos como adornos. A continuación, algunas alternativas para las Fiestas.

Decorar la casa en Navidad: los 3 adornos con frascos de vidrio para que tu hogar sea tendencia en las fiestas

Desde lo estético, la Navidad se caracteriza por sus a dornos cálidos, coloridos y familiares . En ese sentido, la nueva tendencia apunta a reciclar distintos artículos caseros y, con un poco de creatividad, utilizarlos como decoración . Y uno de los objetos más versátiles para lograr este objetivo es el clásico frasco de vidrio.

Además de ser una manera de ahorrar dinero , se trata de una propuesta ideal para quienes buscan lograr unas Fiestas más sustentables frente al consumo masivo, reduciendo residuos y aprovechando materiales que ya se tienen en el hogar. Con propuestas surgidas de redes sociales como Pinterest e Instagram , cada vez son más las personas que se suman al estilo “eco-chic” y a la moda de decorar con conciencia, reutilizando frascos para darle más calor a la Navidad.

Una de las decoraciones más tradicionales y acogedoras durante la Navidad son los faroles . Los frascos de vidrio, gracias a su transparencia y versatilidad, son perfectos para crear alternativas que iluminen tus espacios con un brillo cálido . Se pueden colocar en sitios estratégicos como mesas, escalones, ventanas o en la entrada para crear un ambiente festivo.

faroles Los frascos pueden transformarse en faroles para la Navidad.

Para lograrlo, solo se necesita lavar bien los frascos, retirar etiquetas y colocar adentro una vela pequeña, una vela tipo tealight o una tira de luces LED. También se les puede agregar ramitas de canela, piñas pequeñas o estrellas de papel dorado para darle más tono navideño. Otra opción es añadir brillantina en el interior o en la base para dar un efecto de nieve o brillo.

Este tipo de farol casero es ideal para iluminar las cenas navideñas como centro de mesa o decorar por fuera de la casa en la vigilia y la Nochebuena. Además, con diferentes tamaños y estilos, se puede crear una serie de luces decorativas y con dinamismo que sorprenderán a todos.

Los frascos, como mini centros de mesa con efecto nieve

Otra idea para celebrar la Navidad de forma sustentable es crear mini centros de mesa utilizando frascos de vidrio y un efecto de nieve artificial, generando un estilo nórdico. Estos pequeños arreglos son perfectos para adornar comida familiar, añadiendo un toque mágico. Este trabajo es sencillo, económico y personalizable, permitiendo jugar con diferentes elementos y colores para que combinen con la temática de tu hogar o evento.

frascos Mini centros de mesa que funcionan como “bolas de nieve” caseras.

Para hacerlos, se debe simular la nieve colocando en el fondo del frasco una base blanca, que puede ser sal gruesa, azúcar o bicarbonato. Luego, se agregan mini figuras navideñas: arbolitos, renos, casitas o incluso pequeñas ramas naturales pintadas con aerosol plateado o dorado. El recipiente puede quedar abierto o cerrado, según el estilo que se busque. Una alternativa es personalizarlos con nombres o etiquetas.

Estos mini paisajes invernales son ideales para usar como centros de mesa, souvenirs o decoración en repisas, y logran un efecto de “bola de nieve” utilizando objetos simples y sin necesidad de gastar dinero.

frascos recorte

Cómo hacer guirnaldas lumínicas con frascos pequeños

Para dar un toque festivo a tus espacios y aprovechar al máximo los frascos pequeños como los de miel, yogur o especias, estas guirnaldas surgen como una opción muy creativa. Son fáciles de ensamblar y aportan color y luz a paredes, balcones o al árbol de Navidad.

El proceso consiste en unir varios frascos con diferentes motivos en una misma línea, creando así una cadena lumínica y decorativa. Solo se necesita una cuerda resistente o hilo de yute, y algunos ganchitos o alambres para sujetar las tapas. Dentro de los frascos se pueden colocar mini luces LED, piñas, ramitas de pino o adornos en tonos dorados y plateados.

Esta guirnalda, que combina lo rústico con lo moderno, se adapta a cualquier espacio y es ideal para colgar sobre la chimenea, en una pared o en el ingreso de casa para recibir a todos con una iluminación cálida y festiva.