“Queremos llevar tranquilad, porque el supuesto caso del que se habla no es del sistema público y no tenemos seguridad del diagnostico. Las medidas que tomaron son extremas y causaron mucha alarma. El jardín está cerrado, y es algo exagerado”, explicó Lasry a través de la emisora local.

Indicó que ayer a la noche habló con Martha Moreno, la directora municipal de Desarrollo Humano, y le explicó que sólo hay que tomar las precauciones con las personas que sientes los síntomas: “no deben ir a trabajar y deben concurrir el medido”.

Respecto a la información del municipio que indicaba que vacunarían a todos los trabajadores y alumnos, Lasry dijo que las vacunas están indicadas sólo para la población de riesgo.

“Las medidas más comunes para evitar el contagio son las higiénicas, utilizar pañuelos descartables, lavarse las manos de forma constante, ventilar los espacios cerrados, y no ir al colegio o trabajo si sienten los síntomas porque el virus es transmisible”, afirmó el director del hospital.