Cayó un narcoempresario de la noche neuquina

Al cierre de esta edición, los pesquisas se encontraban allanando el boliche La Reina, ubicado en calle Tierra del Fuego al 200, y la jefatura no había autorizado a brindar ningún tipo de información hasta que no concluyera el operativo, que arrancó ayer ni bien salió el sol.

El procedimiento está vinculado con una investigación de LMN, publicada el 2 de enero de 2017, en la que se daba cuenta de que en los locales del empresario se comercializaba droga y que tenían una red de kioscos a los que les proveían estupefacientes para vender a los jóvenes.

$1.500.000 fueron secuestrados. El dinero incautado por la Dirección Antinarcóticos quedó a disposición del Juzgado Federal a cargo de la investigación.

Este dato fue clave para que la Dirección Antinarcóticos avanzara a paso firme en una investigación que requirió mucho trabajo de campo a lo largo de un año. No sólo se lograron imágenes y filmaciones, sino también intervenciones telefónicas, pero todo eso no serviría de nada si no se lograba encontrar droga. La paciencia fue clave para no echar por tierra toda la investigación.

El juez federal Gustavo Villanueva libró las ordenes para allanar la tarde noche del jueves.

Ayer a primera hora arrancaron con el procedimiento y, para evitar filtraciones, a los policías se les prohibió usar celulares.

El empresario de la movida nocturna fue detenido en su casa en el barrio Belgrano, donde secuestraron distintos elementos, entre ellos un Audi A4 y un Volkswagen Vento.

Entre los resultados parciales, se secuestró más de 1,5 millones de pesos, dos kilos de cocaína, los autos y armas.