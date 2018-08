En su alegato, el ex vicepresidente negó hoy los cargos ante el Tribunal Oral Federal Nro. 4 de Buenos Aires. Sin embargo, el tribunal, compuesto por Pablo Bertuzzi, Guillermo Costabel y Gabriela López Iñiguez, lo encontró culpable.

Los jueces encontraron a Boudou "autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública" y lo condenaron a la pena de 5 años y 10 meses, inhabilitación especial perpetua y una multa de 90 mil pesos.

La prisión será efectiva de manera inmediata, al igual que para su amigo, José María Núñez Carmona (condenado a 5 años y medio), y del empresario Nicolás Ciccone, antiguo dueño de la empresa, (4 años y medio), en este último caso que cumplirá de manera domiciliaria.

Alejandro Vandenbroele, titular de The Old Fund y acusado de haber sido testaferro del ex vicepresidente, recibió una condena de dos años en suspenso y deberá realizar durante 3 años tareas comunitarias no remuneradas en una institución de bien público.

Rafael Resnnick Brenner, ex jefe de asesores de la AFIP, y Guido Forcieri, ex funcionario del Ministerio de Economía, también fueron condenados a 3 años y 2 años y medio en suspenso, respectivamente.

Los jueces Pablo Bertuzzi, Néstor Costabel y Gabriela López Iñiguez, que estuvieron al frente del proceso, rechazaron en su sentencia una serie de recursos presentados por la defensa del ex vicepresidente, entre ellos para la suspensión del veredicto.

En sus últimas palabras ante el tribunal, el exvicepresidente Amado Boudou afirmó hoy que "jamás" negoció por él o a través de terceras personas la compra de la ex Ciccone.

"Jamás negocié por mí ni a través de terceros la compra del 70 por ciento del paquete accionario", aseguró y agregó que en el marco del juicio en su contra se "invirtió la carga de la prueba".

"La situación del cohecho no tiene correlato con ninguna de las pruebas que se dieron", señaló Boudou. Su defensa pidió hoy suspender el verdicto en la causa por la venta de la ex Ciccone, al argumentar que el presidente del tribunal que juzga al ex vicepreasidente, Pablo Bertuzzi, no puede intervenir. Sin embargo, el pedido fue desestimado.

