"Hoy él está vivo gracias a Cathi. Se sacó su pareo para ponerlo en su cabeza. Ella sabía que tenía signos vitales, muy bajos, pero tenía. Se peleó con todos en el lugar para que lo trasladaran de inmediato. En una cancha en Fernández Oro se habían enterado de lo sucedido y mandaron la ambulancia que tenían ellos. Finalmente, ella logró que se lo llevaran para recibir atención médica", detalló.

Permaneció internado en terapia intensiva en el hospital Pedro Moguillansky por al menos un mes y medio. Nadie sabía qué iba a pasar ni si iba a recuperarse. Hubo días con partes muy complicados y otros, en los que había una luz de esperanza.

hospital de cipolletti.jpg Un milagro en Cipolletti: casi muere en un accidente y una enfermera le salvó la vida

Sin embargo, y ante todo pronóstico, "Pety" comenzó a evolucionar poco a poco. Por la gravedad de las heridas que sufrió, muchos pensaron que no iba a sobrevivir. No obstante, el accionar de los profesionales de la salud, su voluntad para salir adelante y el amor de todos sus conocidos fueron claves para su recuperación.

En todo ese tiempo, además, hubo un médico en particular que la familia y amigos de "Pety" también quisieron destacar. Se trata de Manuel Márquez, quien mostró su dedicación, empatía y cariño en un momento de suma tristeza y preocupación para todos. En cada parte dejó un pedacito de su corazón con ellos y vivió el sufrimiento como propio. "Él nos dijo que Miguel es el milagro del hospital", contó Laura.

Finalmente, este miércoles 1 de febrero, el guerrero cipoleño fue dado de alta. "Fue más que nada para resguardar su salud después de tanto tiempo adentro del hospital, por cualquier virus intrahospitalario que pudiera haber. Ahora le queda una recuperación muy larga, pero está vivo. Está con nosotros, no podemos estár más felices", afirmó su amiga.

Hoy está en silla de rueda, tiene que hablar muy bajito porque tuvo una traqueotomía y volver a aprender muchas cosas que antes parecían normales; como tragar, procesar alimentos y hasta caminar. Sin embargo, su fortaleza y amor serán de suma importancia en este proceso de rehabilitación. "Está feliz de volver a su hogar con su familia y su perro. Es mi espartano", contó Laura, haciendo referencia a su corazón de fierro y fortaleza inigualable.

La búsqueda de Catherine

Luego de que Catherine lograra el traslado de "Pety" al hospital, sus familiares y amigos comenzaron a buscarla, en ese momento sin saber quién era, pero con la necesidad de conocerla y agradecerle por todo lo que había hecho, por creer que ese no era su momento de partir. Hubo hasta publicaciones en redes sociales para dar con su paradero, pero sin éxito.

"No podía entender cómo no podíamos encontrarla. Hasta que finalmente se presentó en el hospital. Ella era enfermera ahí. Estamos muy agradecidos con ella y destacamos su vocación. Al igual que el médico Manuel. No todos los días se encuentra a profesionales como ellos", aseguró.

Peligrosos lomos de burro

Además de la increíble historia de "Pety", es de suma importancia hacer mención a la causa del accidente de tránsito que sufrió. Fue sobre la calle Julio Dante Salto, en una zona de lomos de burro que no están correctamente señalizados. Uno de ellos fue el que le hizo perder el equilibrio y caer sobre el asfalto.

"Queremos remarcar esto para que no le vuelva a pasar a nadie más. Cuando él estaba en terapia intensiva, otro chico había ingresado en la misma situación por el mismo lomo de burro. En las redes sociales la gente también remarcó que es una zona muy peligrosa y nadie hace nada", expresó Laura.

Es por esta razón que hicieron un llamado de atención a la Municipalidad de Cipolletti para que en el lugar pongan señalización vial -como lo están haciendo en otros puntos de la localidad- para que no pasen desapercibidos por nadie. Los vecinos, además, aseguran que es una zona con muchos pozos y deteriorada, la cual necesita mantenimiento urgente y constante.