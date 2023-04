Carmen Barbieri tildó a los tucumanos de "infieles y sexuales"

"Lo hice un chiste interno. Lo que dijiste es verdad. Pero lo del Tucu me sorprendió", aclaró el productor, sobre un chiste que le había hecho a Carmen sobre los tucumanos pero en la interna del programa.

El descargo de Sabrina Rojas

La actriz y exmujer de Luciano Castro reveló en Intrusos los motivos de ruptura con Tucu López quien fuera su pareja durante casi dos años y hasta con planes de agrandar la familia. “Me separé ese lunes después de ese rumor. Porque yo a mis 42 años no me banco ni el rumor. No me estoy separando desde antes”, le escribió a Karina Iavícoli, en referencia a que López fue visto en compañía de otra mujer en un boliche ubicado en Carlos Paz durante el fin de semana largo de Pascua.

“No tengo por qué dibujar nada. Me separé desde el lunes a la mañana. Hasta ese día estaba todo bien”. Para finalizar, concluyó tajante: “Yo sé que él no hizo nada, pero él no se manejó bien. Para mí eso es suficiente” dejando en claro que los rumores de infidelidad rompieron la relación.