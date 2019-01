Carmen Barbieri le apuntó a Calu por una vieja cuenta pendiente

Palazo: "Me gustaría que la señorita Calu supiera la verdad, porque entonces cambiaría su forma de pensar".

Hombres maltratados

Luego realizó un duro descargo sobre la violencia que pueden padecer los hombres: “Muchos no cuentan que pasan por violencia familiar o maltrato porque les da vergüenza. ¿Viste que al macho no le pasa nada? Cuando pasó lo que pasó con Fede, muchos hombres lo esperaban a la salida del teatro para decir le ‘hablá por nosotros que no podemos, sufro maltrato, me castigan y yo por no pegarle a una mujer me banco los cachetazos y las trompadas’. Los hombres se abrazaban a Fede y lloraban”, contó Barbieri.

Cerrando su descargo, Carmen expresó: “Me parece bárbaro que se la escuche a la mujer, estoy feliz por eso, y los hombres maltratados deberían luchar también por ellos mismos”.