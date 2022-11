Carmen Barbieri contó lo que nadie sabe sobre Rodrigo de Paul y Camila Homs

Carmen Barbieri llegó con información__Me contaron que Cami Homs y Rodri de Paul se están acercando_.mp4 La picante información de Carmen Barbieri sobre De Paul y Homs

En medio de rumores de una supuesta crisis entre el mediocampista y la cantante, Carmen Barbieri sorprendió a más de uno cuando contó que él estaría ahora más cerca de la madre de sus hijos, Camila Homs.

La conductora comenzó contando: “Ahora se van a enojar, me contó un allegado a esta persona, a Cami Homs y su ex, Rodrigo de Paul, que parece que hay un approach. Se están acercando”.

El resto del programa, como Pampito y Estefi Berardi, se acordaron de la llamativa frase que dio Tini en pleno show, y la Carmen reafirmó sus dichos. "Creo que sí. Eso dicen. ¿Habrá terminado con Tini?", lanzó picantísima.

Sucede que un rumo dice que De Paul le habría hecho una escena de celos a su ex pareja por su nueva relación con Charly Benvenuto. Es más, según la cuenta Gossipeame el futbolista no se bancaría a quien es el nuevo novio de su ex.

Pochi de dicha plataforma contó: “Se ve como De Paul no está bien con Tini, para no decir que están separados y que no quieren confirmarlo. A él le habría empezado a molestar más la relación de Camila con Charly Benvenuto”.

“Lo que me dicen a mí es que ella está ilusionada con volver con De Paul y no estaría mal; y él me dicen que está celoso por Charly”, continuó y finalizó la polémica influencer.