Cálido con ascenso de la temperatura en esta Navidad

Para este sábado la AIC está pronosticando una temperatura máxima entre 31º a 33º C. Viento del SSO de 5 a 45km/h.

Para este domingo de Navidad, la AIC está pronosticando cálido con ascenso de la temperatura. En los próximos días, períodos de viento generalizados. Inestable en este domingo con lluvias sobre cordillera.

Para hoy se pronostica una temperatura máxima entre 28º a 30º C, viento del SO de 20 a 55km/h.

Mañana lunes, las temperaturas mínima serán de 9º a 11º C, máxima 27º a 29º C, viento del SO de 50 a 20km/h.

El martes, temperatura mínimas 11º a 13º C, máximas 31º a 33º C, viento de 20 a 10km/h del SO.

Por su parte la AIC en su pronóstico extendido señala que el miércoles 28, las temperatura mínimas serán de 14º a 16º C, máximas 36º a 38º C y el viento del NNO entre 10 y 25km/h.

Finalmente el jueves, se aguardan temperatura mínimas de 17º a 19º C, máximas de 37º a 39º C y con vientos del SO de 10 a 55km/h.

(Fuente: Informe AIC de las 9 horas del 25/12/2016)