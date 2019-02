Buscan a un violento prófugo

Su legajo obra en el Juzgado de Familia a cargo de Jorge Benatti, donde ya en octubre del año pasado, por otro hecho de violencia, el magistrado ordenó que cumpla diez días de arresto. Sin embargo, el oficio no se pudo hacer efectivo aún.

Esta vez, la mujer no se dio cuenta de que el peligro estaba tan cerca de ella y de la casa donde vive, pero afortunadamente un patrullero tenía que recorrer la misma calle por otro caso de violencia de género. Todo ocurrió ayer, alrededor de las 2 de la madrugada.

Desde la Comisaría Cuarta se informó que el agresor merodeaba la zona y se conducía a paso de hombre, a escasos metros de la casa donde tiene prohibido aparecer. Como tienen orden judicial de detenerlo cuando lo vean, los policías del móvil se acercaron, pero el fugitivo les tiró su auto encima y huyó en dirección a la Ruta 22.

La Policía pudo evitar la colisión porque desvió su recorrido y luego avisó de forma inmediata a la Caminera, por donde pasó el fugitivo, pero hizo caso omiso a la señal de alto. Cruzó a Neuquén y dejó su vehículo en inmediaciones del río, para escapar corriendo.

Su Voyage, color negro, quedó secuestrado en la Comisaría Cuarta, que ya dio intervención a la Fiscalía de turno. El hombre tiene una orden vigente de detención, emitida por el Juzgado de Familia. Ahora se agrega la violación a la restricción y el inicio de una causa más por atentado contra la autoridad.

Ataques cada vez más salvajes

Hace más de siete años que este hombre golpea, amenaza e insulta a su ex pareja, y ella lo denuncia. La orden de restricción de acercamiento la viola siempre. En abril de 2018, cuando ella iba a retirar a sus hijos del colegio, él la interceptó con un auto Voyage, ahora secuestrado, con la excusa de entregarle los guardapolvos y las mochilas de sus hijos. Ella se acercó y recibió una trompada en la boca. Después la esperó a fuera de la escuela, pero ella no denunció la situación. Entonces el juez ordenó el secuestro de su auto. En octubre de 2018, volvió a agredirla y el magistrado ordenó que fuera detenido, pero no lo hicieron. Tampoco hizo el tratamiento en Ruca Quimey que le ordenaron, mientras que a la víctima le dieron un botón antipánico.

