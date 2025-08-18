Bariloche o el Caribe: dónde es más barato ir de vacaciones

Hoteleros advirtieron el impacto que tiene el tipo de cambio actual para la actividad turística. La comparación entre Bariloche y el Caribe.

Bariloche es el destino turístico más buscado en vacaciones de invierno y fines de semana largo , incluso en una temporada en la que la nieve fue esquiva y desalentó el viaje de aquellos que se deciden con poca anticipación. Aún ese contexto, el sector atraviesa una situación compleja en el que el valor del dólar juega un papel clave. ¿Es más barato vacacionar en la Cordillera o en el Caribe?

La ciudad andina tuvo un invierno dispar. Hay niveles aceptables de ocupación en departamentos y cabañas, pero en los hoteles la ocupación fue baja. industria hotelera argentina atraviesa su peor momento en años. El turismo interno se desplomó y los argentinos prefieren viajar afuera porque les sale más barato que conocer su propio país.

Gabriela Ferrucci, presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina , reveló datos escalofriantes sobre la crisis que atraviesa el sector, confirmando que viajar al exterior se volvió más conveniente económicamente que hacer turismo dentro del país. El turismo para Bariloche encuentra una competencia para aquellos que prefieren el verano: llegar a las playas caribeñas es hasta más económicos.

"La causa principal de este fenómeno fue el tipo de cambio", explicó Ferrucci a Radio Rivadavia, quien detalló cómo la política cambiaria actual incentiva a los argentinos a elegir destinos internacionales por sobre las opciones nacionales.

La comparación de precios

La respuesta está en una ecuación económica que desafía toda lógica: el tipo de cambio actual hace que los destinos externos sean más accesibles que los domésticos para el bolsillo argentino.

Vuelos internacionales vs. domésticos:

Vuelo Buenos Aires - Punta Cana: desde $ 890.000 (ida y vuelta).

Vuelo Buenos Aires - Bariloche: desde $ 950.000 (ida y vuelta).

Vuelo Buenos Aires - Salta: desde $ 800.000 (ida y vuelta).

Alojamiento promedio por noche:

Hotel en Punta Cana: u$s 120 por noche (aprox. $ 120.000).

Hotel en Bariloche: $ 180.000 por noche.

Hotel en Salta: $ 150.000 por noche.

La estrategia del "turismo de compras"

Los argentinos no solo viajan por turismo: aprovechan para comprar tecnología, ropa y otros productos que en el exterior resultan más económicos que en Argentina.

"En muchos casos, los costos de vuelos a destinos como Punta Cana se volvieron más baratos que los de la conectividad interna", confirmó la presidenta del sector hotelero.

Esta combinación de turismo + compras hace que el viaje al exterior sea doblemente atractivo desde el punto de vista económico.

El problema no se limita a la fuga de turistas argentinos. Argentina se volvió un destino caro para los turistas del exterior, especialmente para los visitantes de países limítrofes.

Los turistas brasileños se redujeron al 45% respecto al año anterior, mientras que los visitantes uruguayos también están en baja: cerca del 38% en arribos. Por su parte, los viajantes chilenos tuvieron una disminución del 52% en el primer semestre.