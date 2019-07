La semana había arrancado con un llamado sorpresivo para Barez desde el sur. “Me contactó un dirigente. La verdad es que me tomó por sorpresa, Cipo es un club grande de la categoría y que piensen en mí me puso contento. Estoy feliz, no puedo decir otra cosa”, confirmó el actual jugador de Liniers.

Formado deportivamente en el club que históricamente inspiró a los fundadores cipoleños en 1926, al menos en los colores no habrá sorpresas para este bonaerense que seguirá teniendo como compañero a Maxi Tormann.

“Soy jugador de Liniers, es el club al cual pertenezco, así que cuando terminamos con Sansinena el Federal A, me tomé unos diez días y volví a jugar la Liga del Sur acá. Me voy a préstamo por toda la temporada, con expectativa, todo será nuevo para mí”, describió Pancho.

Mediocampista de mucho despliegue, se formó como un 5 natural, pero con el paso de los años fue sumando variantes. “Me siento cómodo como 5 y también en el carril. Si me tengo que describir hoy, no sé bien qué soy (risas). Acá, si no sos un crack, tenés que acostumbrarte a hacer un poco de todo”, declaró con la misma naturalidad con la que intenta encontrar al compañero dentro del campo de juego.

Llegada con gol

Entre sus características está la intención de pisar el área rival por sorpresa, aportando también en el juego aéreo ofensivo del equipo. “Tengo varios goles por esa vía. Me gusta sumarme y en pelota parada estar buscando la chance. Estoy al tanto de que fue algo en lo que se fijó Cipo en este mercado”, reveló.

Sin embargo, también como para plantear cuál es su paladar futbolero, soltó: “Imagino que también habrán buscado otras cosas, si no…”.

A partir del lunes, el bahiense ya estará entrenando junto a sus nuevos compañeros de Cipo en La Visera.

Pablo Vergara debe la respuesta

En el seno de la subcomisión y el cuerpo técnico de Cipolletti todo es expectativa en torno a la continuidad de Pablo Vergara en la institución.

Se sabe que el jugador ya recibió la oferta final del Albinegro y que le interesó, también habló con Gustavo Coronel del rol fundamental en el nuevo proyecto del Federal A, pero lo que frena el “sí” son las idas y vueltas del mercado de la B Nacional.

El fin de semana puede ser clave en este sentido, pero en Cipo confían en un final favorable de la gestión.