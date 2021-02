Barby Silenzi rompió el silencio y reveló el motivo de la separación

En una entrevista que le concedió a Juan Etchegoyen para Mitre Live, Barby explicó cómo está viviendo esta difícil situación y cómo hizo para explicarles a sus hijas la impactante noticia: “La verdad es que son como mis compañeras, me apoyo mucho en ellas. Elena, mi hija mayor es una nena muy inteligente y entiende todo y ella es como que se adapta, así que no tengo graves problemas. Y Abril es bebé, la tenemos que ir adaptando nosotros. Por ahora está bien, así que no pasa nada”.

En cuanto a la difícil decisión de separarse, la bailarina explicó que, a pesar de estar sufriendo el duelo propio de una ruptura, sabe que su vínculo con el músico continuará de la mejor manera posible: “Como siempre hubo mucho amor en nuestra relación de amistad, de pareja, no se va a cortar ahora porque nos hayamos separamos. Cada uno puede hacer su vida, nos queremos y ya está”.

Tras cientos de rumores sobre el motivo que la llevó a romper su vínculo con El Polaco, la ex participante del Bailando explicó que hay cosas que quedarán en la intimidad: “No voy a hablar mal del padre de mi hija porque ella lo va a ver y no está bueno, lo que tenga que hablar lo hablaré con él a puertas cerradas y él lo mismo conmigo. Hay un montón de cosas que no voy a contar. Pero bueno a nuestra pareja tan linda que era, nos agarró la pandemia y la cuarentena y eso influyó en un montón de parejas para bien y para mal. En este caso hubo cosas que no estaban buenas. Y en una pareja las cosas son de a dos, fue mutua la cosa. No es que él tuvo la culpa o yo tuve la culpa”.

Según la misma Barby confesó, lo más le dolió de la separación con El Polco es que la familia que soñó “no pudo ser”, pero lo elogió al cantante en su rol como padre de Abril: “Es un padre es excelente, presente y súper amoroso”.

Para finalizar la nota, Barby se puso nostálgica, y comentó: “El Polaco es el rey de los chamuyos, pero creo que fuimos muy buenos compañeros de todo, más que amigos, siempre fuimos re compañeros. Yo lo quiero, es el papá de mi hija, pasamos mil cosas divertidas, súper divertidas y me quedo con eso”.