Báez Sosa: la desgarradora carta de su novia en el día de su cumpleaños

"Y no, no podés, no te dejaron, porque un grupo de personas decidió cuando iba a terminar tu vid. Decidieron que no ibas a poder seguir festejando ningún cumpleaños más, decidieron arrancarte de mi lado, de tu familia, de tus amigos. Ese mismo grupo decidió que no ibas a poder tener un futuro, tu carrera de abogado (o profe de educación física, nunca se sabe). Decidieron que no ibas a poder casarte, tener hijos, viajar, tener nietos, básicamente vivir la vida", agregó.

"Hoy no podés festejar nada porque te robaron la oportunidad de todo", sentencia Julieta, luego de enumerar un listado de sueños y momentos que le quedaron por vivir a ambos.

"No puedo evitar sentirme enojada, y tengo todo el derecho a estarlo. En este momento solo siento odio. odio por esos que no te dejaron seguir. Porque de todas las personas te eligieron a vos, porque te pegaron hasta el cansancio, porque sufriste lo que nadie tiene que sentir, porque te arruinaron de la manera más violenta, porque todo esto se pudo haber evitado y hoy vos estarías recibiendo mi regalo sorpresa de cumpleaños", añadió.

"Tal vez si entendieran el dolor que sentimos, la angustia en el pecho, la falta de aire, la desesperación de no estar con la persona que queremos, tal vez y solo tal vez, se pondrían en nuestro lugar y no sé, harían algo. ALGO para intentar arreglar todo estoy darnos un poquito más de paz. Lo que te hicieron es irreparable, arruinaron todo a su paso. Esos chicos que son 'jóvenes y solo querían divertirse', se divirtieron con el dolor y el sufrimiento ajeno. Esos chicos 'que no lo quisieron hacer', lo hicieron de todos modos, y habiendo habiendo querido o no, el resultado es el mismo: te mataron. Y permitime decir que, aunque no lo hayan querido hacer, de lo que sí estoy segura es que te quisieron reventar hasta dejarte en el piso y usar tu cabeza de piñata. Y perdón, pero eso, no habla de buenas personas", postuló.

"Espero que donde estés, el tiempo siga pasando y puedas festejar. Y si no es así, acá vamos a estar nosotros (no festejando tu cumpleaños, porque la realidad es que no podemos) pero sí festejando el día en que empezó, lo que hasta el 18 de enero del 2020 iba a ser tu hermosa vida", concluyó Julieta.

baez-sosa.jpg La novia de Fernando, le dedicó un carta en el día de su cumpleaños.

Por su parte, Silvino Báez, padre de Fernando, habló en vivo con Nosotros a la Mañana. “Estamos yendo a visitarlo al cementerio, no es lo justo pero no me queda otra. Es el lugar en el que está ahora. Día a día es más duro, tenemos un dolor inmenso, bronca, hoy en especial que no está con nosotros. Nosotros tratábamos de cumplirle todos sus gustos, sus regalos. Cada día que pasa, nos sentimos más vacíos", señaló.

Este lunes Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz, dos de los rugbiers imputados por el asesinato de Fernando, serán entrevistados por un psiquiatra y con un psicólogo. Ellos mismos lo solicitaron y la Justicia hizo lugar.

Según trascendió, quieren exponer respecto a las condiciones de alojamiento, ya que por el lugar en el cual están encerrados no pueden acceder al patio del penal ni realizar actividades físicas o culturales, y apenas tienen una hora por día para poder comunicarse por teléfono con sus familiares.

Ambos están acusados como coautores del homicidio agravado por premeditación y alevosía de Fernando, un delito que prevé una pena de prisión perpetua en caso de que sean declarados culpables.

Al igual que sus amigos -los otros seis que están detenidos en Dolores y los dos acusados como partícipes necesarios que fueron liberados-, hasta ahora se negaron a hablar del caso. En las indagatorias, sólo expresaron quejas y cuestionamiento a la fiscal Verónica Zamboni. Pero ninguno habló de Báez Sosa ni del brutal ataque en Villa Gesell.

