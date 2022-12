Las denuncias por estafa contra la empresa Az Construcciones aún no tienen resolución y un grupo de damnificados se manifestó en Roca, donde estaba la sede de la firma. El abogado que representa a un grupo de damnificados afirmó que está probado que se trató de una estafa y reclamó a la Justicia que acelere el proceso para dar respuesta a las víctimas.

El abogado consideró que hay pruebas de que se trató de una estafa, y no de un incumplimiento contractual justificado. "La empresa no tenía personal técnico, ni mano de obra especializada o el material necesario, ni recursos para comprarlos. Estaba vaciada prácticamente, pero aun así vendían viviendas. Se hacían de dinero que no era registrado en las cuentas de la empresa. Vendían espejitos de colores", dijo Suárez Colman a CNN Radio.

"Se aprovecharon de la necesidad de familias sabiendo que no iban a poder cumplir" , denunció el abogado de las víctimas.

Súarez Colman afirmó que "se reclama que la Justicia brinde respuestas en forma más rápida. Hay una denuncia y nosotros creemos que tendrían que haber hecho un allanamiento más rápido. La empresa se mudó y ahora nadie sabe donde está".

Algunos de los damnificados recurrieron a Defensa al Consumidor y lograron fallos favorables, sin embargo, tampoco recuperaron aún el dinero. El abogado roquense explicó que "no hay nada que embargar" para que las víctimas cobren, por lo que seguirá la vía penal para lograr una condena y, luego, intentar cobrar a los dueños de la empresa.

La denuncia contra AZ Construcciones recae en dos personas de Roca, de apellidos Jaramillo y Mercado, quienes son conocidos en Roca. "Dicen ser pastores de una iglesia evangélica. Fueron auspiciantes de la Fiesta de la Manzana hasta que se denunció que no entregaban las casas del sorteo que realizaban ahí", detalló el asesor legal.

"Nosotros creemos que una vez que avancemos con la estafa y logremos encontrar responsables penales, van a empezar a evaluar devolver el dinero a los vecinos", concluyó.