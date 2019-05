Avanza investigación contra ex tesorero de la UNRN por peculado

De esta forma, el proceso podría quedar cerrado en las próximas semanas y ser elevado a juicio.

Lo sucedido en la UNRN fue motivo de un gran escándalo y Castro Ros fue denunciado de inmediato tras conocerse las presuntas maniobras defraudatorias, que incluyeron transferencias a “una cuenta cuyo CBU es del imputado”, se consignó en la presentación de las autoridades universitarias.

La causa identifica tres hechos, además de la supuesta transferencia de dinero a cuentas pertenecientes a Castro Ros: “una serie de transferencias, documentadas, a terceras personas que no constaban como proveedores de la UNRN” y “rescates de dinero no contabilizados y respaldados por extractos bancarios falsos”.

El juicio contra el ex tesorero se realizará en Roca.

4 millones de pesos sería el perjuicio causado a la UNRN.

La Cámara Federal de Apelaciones de Roca revalidó lo resuelto en primera instancia y por ese motivo, no tuvo presente la apelación elevada por el abogado particular del ex tesorero. En este marco, la causa penal está muy cerca de ser elevada a juicio oral.

