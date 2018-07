ATE exige que se incorporen por lo menos 135 porteros

Al respecto, el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “si realmente se quiere tener éxito a la hora de implementar el nuevo manual, hay que incorporar como mínimo a un 3% más de porteros en toda la provincia”.

El dirigente explicó: "Este no es un porcentaje arbitrario, sino que ya se encuentra acordado con el Ejecutivo cuando se previó oportunamente la necesidad. Sería irresponsable poner en vigencia la nueva modalidad con la falta actual de personal. Correríamos riesgo de hacer fracasar una moderna y esperada reforma". Es por eso que advirtieron que no prestarán conformidad para la implementación del nuevo manual hasta que no se contemple esta situación.

Entre otras novedades, este manual contempla la instrumentación de los concursos internos para las jefaturas creadas, una vieja demanda que impedirá que, de ahora en más, existan designaciones a dedo.

