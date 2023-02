Natanael, el cipoleño que fue víctima de un violento ataque, se presentó este jueves a la mañana en el Ministerio Público Fiscal para prestar su declaración. De esta manera, la investigación avanza con firmeza y se buscará dar con el atacante, a quien conoció por la plataforma de mensajería Telegram. Él aseguró que la intención primordial del agresor no fue robarle, sino matarlo.

Afortunadamente, en este momento tan difícil de su vida, el joven se encuentra acompañado por algunos amigos. "Estoy realmente agradecido por los mensajes y la ayuda que me está dando la comunidad. No tengo palabras más que abarazar a la sociedad con un simple gracias", expresó a este medio.

Natanael Ataque homofóbico en Cipolletti: Natanael declaró ante la fiscalía e inicia la investigación

Cabe recordar que Natanael es un paseador de perros muy conocido de la localidad y querido por muchos vecinos y vecinas, quienes no duraron en pedir justicia por él a través de las redes sociales. Como no podrá volver a trabajar hasta que se encuentre en buen estado de salud y, ese era su único ingreso económico, pidió ayuda a la comunidad para poder solventar sus gastos. Quienes deseen realizar una donación pueden hacerlo al CBU 0110197930019780783451.

El cipoleño no conocía con anterioridad al agresor y se habían contactado a través de la aplicación Telegram. El lunes 20 de febrero por la mañana pactaron un encuentro en un baldío y el atacante le manifestó su deseo de tener relaciones y consumir drogas con él. "Le dije que no y creo que eso desencadenó todo todo lo que pasó después. El sólo quería matarme, no sé que pasaba por su cabeza", afirmó, indignado.

Natanael recibió fuertes patadas que le desfiguraron el rostro y le quebraron la nariz. El sujeto lo dejó atado de pies y manos en el lugar y huyó con algunas de sus pertenencias. Tuvo que gatear sin poder ver nada hasta una chacra lindante, donde pidió auxilio y un hombre le dio asistencia. Estuvo internado en el hospital hasta la medianoche de ese mismo día.