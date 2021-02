AstraZeneca ocultó información en ensayos clínicos de su vacuna

Según reveló la agencia RT, los participantes en la prueba recibieron dosis incorrectas de la vacuna y no fueron notificados, por la farmacéutica, sobre el error.

En este sentido, los desarrolladores de la vacuna de AstraZeneca alertaron sobre el problema a los reguladores médicos locales, quienes, según recoge RT, ordenaron incorporar otro grupo de voluntarios para recibir la dosis completa correcta. El 5 de junio, los investigadores actualizaron el protocolo de ensayo y el 8 de junio informaron a los participantes sobre "recientes cambios en el estudio" en una carta de dos páginas adjunta a una nueva “Hoja de información del participante”.

Si bien no hay indicios de que la dosis reducida representara algún riesgo para la salud de los voluntarios, el hecho de que la carta firmada por el profesor de Oxford Andrew J. Pollard no mencionara ningún error con la dosificación del fármaco indica que los desarrolladores pudieron no haber sido transparentes con los participantes del ensayo. Según comentaron a la agencia tres expertos en ética médica, los voluntarios deben recibir toda la información sobre los ensayos clínicos.

Steve Pritchard, portavoz de la Universidad de Oxford, admitió en declaraciones ofrecidas a la agencia Reuters que "el grupo de la media dosis no fue planificado", pero aseguró que no se trató de "un error de dosificación". Según el vocero, los investigadores sabían de antemano sobre "una discrepancia en las mediciones de la dosis" y lo reportaron a los reguladores médicos antes de iniciar la inoculación de los voluntarios.