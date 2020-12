Así podés ver a el Baby Yoda de Google en tu living

El bautizado Baby Yoda es de lo más viral de The Mandalorian

Una de las grandes series de Disney Plus este año fue The Mandalorian . Google sigue sorprendiendo con sus planes de Realidad Aumentada (AR) y esta vez lo hizo con Baby Yoda o Grogu.

The Mandalorian es una de las series más importantes de Disney Plus y uno de sus personajes preferidos: Baby Yoda es uno de los más queridos. Por eso Google ha decidido llevar a las casas de los fanáticos como un regalo para el final de la temporada de The Mandalorian.