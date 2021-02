Así era letra original de la canción de Kapanga contra Duhalde

En ese momento, el ex participante de MasterChef señaló que en un determinado momento, se encontró con el político en un evento privado en el que tocó la banda, y en el cual el dirigente del peronismo le pidió que no toquen "El mono relojero", lo cual fue rechazado por los músicos.

Fue así que el conductor le preguntó si se juntaría a tomar un café con el también ex presidente, y el Mono respondió: "Sí...no.... bueno, si invita él, sí".

Siguiendo con el mismo tema, pero ya sobre el final del envío, el Mono le propuso a Jey interpretar la letra original de “El Mono relojero”, la cual tuvo que ser modificada porque agredía directamente a Duhalde.

"Tenía una letra más fuerte (contra Duhalde)", sentenció el cantante, que después de algunas idas y vueltas, se animó a interpretar la controversial versión, que nunca llegó a grabarse. ¿Qué tiene de distinto la letra? El final del estribillo. Donde siempre se oyó "somos los dueños del reloj, ohhhhh oh ohhhhh oh", anoche en la TV se escuchó "qué duro está el gobernador ohhhhh oh ohhhhh oh".