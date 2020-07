Artistas cipoleños piden poder trabajar

Los artistas y talleristas de la ciudad están reclamando poder abrir sus puertas y brindar clases con las medidas de seguridad necesarias. En Cipolletti hay 15 institutos privados que hasta el momento no tiene permitido recibir alumnos . Si no hay respuestas, la próxima semana saldrán a las calles con un reclamo lleno de arte.

“En la última reunión virtual con el secretario de Cultura local nos afirmó que este año no íbamos a poder recibir alumnos porque no somos comercios ni centros culturales, y que estamos contemplados dentro de las actividades educativas. Es decir que hasta que no vuelvan las clases en las escuelas, no podremos abrir”, contó Campos. Agregó que presentaron un extenso protocolo a cumplir para poder trabajar, pero que no fue tenido en cuenta por el Municipio hasta el momento.

“No entendemos por qué tres amigos pueden sentarse a tomar una cerveza sin barbijos en una confitería y nosotros no podemos dar clases con más de dos metros de distancia de nuestros alumnos. La realidad es que en mi caso las clases virtuales no se pueden sostener, y la cantidad de alumnos cayó un 65 por ciento. Otros colegas incluso tienen peor panorama. No podemos enseñar arte a través de una computadora. Necesitamos trabajar porque tenemos un alquiler que mantener, servicios que pagar y en muchos casos empleados que quedaron desamparados. Ni siquiera tenemos un acompañamiento económico. Hay más de 200 cipoleños que asistían a estas clases, y 15 institutos que nos dedicamos a esto”, reclamó.

escuela de arte

Dijo que los institutos pueden cumplir todas las medidas de seguridad, especialmente la distancia social, pero falta la decisión política del municipio.

“Esperaremos esta semana, y si no tenemos respuestas el lunes o martes vamos a organizar una actividad artística para visibilizar nuestro reclamo frente al Complejo Cultural Cipolletti. Los artistas existimos, y queremos trabajar”, explicó Campos.

Campos: “Gran parte de nuestro trabajo está vinculado a lo psicológico, y es una cuestión de salud también”.